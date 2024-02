Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3,3 e’ stata registrata a Ricigliano (Salerno) in serata alle 20 e 32. Il sisma e’ stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed e’ stato avvertito nettamente anche a Potenza e nei comuni lucani al confine con la Campania. Non si registrano danni a cose e persone. Si tratta della terza scossa in poche settimane.