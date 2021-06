Nuova sede a Caserta del Cescrin, sabato incontro con la stampa del pool difensivo del delitto di Arce

Sabato si terrà a Caserta una riunione del Pool Difensivo della famiglia Mottola rinviata a giudizio per i fatti relativi al Delitto di Serena Mollicone. Il Direttore del Cescrin, Centro Studi Investigazione Criminale, professor Carmelo Lavorino, insieme al dottor Antonio Della Valle, coordinatore area tecnico-scientifica, saranno impegnati per una valutazione in itinere delle nuove emergenze processuali. Il caso richiede massimo impegno e continue verifiche e, proprio a tal fine, il Cescrin vedrà proprio a Caserta, nella finalità di una continuità ed un’assiduità nella gestione dei dati processuali, l’apertura di una nuova sede in Piazza Vanvitelli 33, dove vi saranno tra l’altro anche le convergenze e le adesioni di nuove e più articolate professionalità tecnico-scientifiche e giuridiche nel campo forense e legale.

Al termine del summit criminologico ci sarà un incontro con l’informazione per fare un punto realistico circa le attualità dei fatti di Arce e la nuova sede del Cescrin.