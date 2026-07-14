Nuova sede consolare dell’Angola a Napoli, venerdì 17 l’inaugurazione

Sarà operativa da venerdì 17 giugno la nuova sede del Consolato della Repubblica dell’Angola a Napoli, situata in via Cardinale Guglielmo Sanfelice 24.
L’apertura della sede consolare rappresenta un passo volto a rafforzare i rapporti storici, culturali ed economici che legano l’Angola alla città di Napoli e all’intera Campania, offrendo al tempo stesso un punto di riferimento più vicino per i cittadini angolani presenti sul territorio e per le istituzioni locali.
I rapporti con il territorio
Il console per la Campania, Silvio Piantanida, ha espresso la disponibilità del Consolato a sviluppare un rapporto di stretta collaborazione con le istituzioni del territorio, sottolineando come il dialogo costante tra gli enti rappresenti una condizione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni e per il servizio alla comunità.
Nel messaggio indirizzato alle autorità, il console ha inoltre manifestato l’auspicio che la nuova sede possa favorire un percorso di proficua cooperazione, confermando la piena disponibilità del Consolato a sostenere ogni iniziativa di collaborazione ritenuta utile o opportuna.