Nuova serie speciale Citroèn Berlingo Rip Curl

Prosegue la collaborazione tra Citroèn e Rip Curl con la nuova serie speciale Berlingo Rip Curl. Attraverso questa nuova collaborazione, i due Brand condividono la passione per l’avventura e il tempo libero attraverso un modello versatile e funzionale, partner di una vita attiva. Con la serie speciale Rip Curl, Berlingo rafforza il suo carattere dinamico e offre evasione nel massimo comfort. multispazio dal design deciso e robusto, mostra una personalità volta all’avventura e piena di vitalità adottando specifici inserti color giallo ocra sia all’interno che all’esterno.

Basata sulla versione Feel Pack, Berlingo Rip Curl offre un elevato livello di comfort e di praticità con equipaggiamenti di serie come il lunotto posteriore apribile, il climatizzatore automatico o la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision per maggiore sicurezza e tranquillità, a cui si aggiungono contenuti in opzione come ad esempio il Citroèn Connect Nav. Berlingo Rip Curl offre 3 motorizzazioni, il PureTech 130 S&S EAT8 da 27.050 Euro; il BlueHDi 100 S&S da 26.000 Euro e il BlueHDi 130 S&S, venduto a 26.750 Euro.

(ITALPRESS).