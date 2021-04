Nuova serie speciale Citroen C1 Millenium

ROMA (ITALPRESS) – Citroen svela la sua nuova serie speciale C1 Millenium. La versione si caratterizza per le modanature dei passaruota nero opaco abbinate a copricerchi da 15″ Comet che esaltano la sua silhouette, insieme ai vetri posteriori e al lunotto oscurati. Nuova C1 Millenium associa armoniosamente l’eleganza e il benessere a bordo integrando, di serie, nell’abitacolo, l’ambiente interno Metropolitan Grey che comprende i rivestimenti in tessuto Urban Ride Collection 2 e il rivestimento del volante in pelle. Basata sull’allestimento Feel, propone equipaggiamenti al servizio del comfort come la climatizzazione, un impianto audio digitale MP3 con 4 altoparlanti, il divano posteriore frazionabile e ribaltabile.

Nuova C1 Millenium permette di vivere l’avventura urbana in tutta tranquillità. Aggiunge tutta la modernità del Touch Pad 7″ abbinata alla funzione Mirror Screen, che permette di duplicare lo schermo del proprio smartphone, e la praticità dei retrovisori esterni regolabili elettricamente. Citroen C1 Millenium, che rivendica la sua versatilità grazie al comfort e alla tenuta di strada, è equipaggiata con una motorizzazione 3 cilindri benzina di ultima generazione, dotata del sistema Stop & Start e abbinata a un cambio manuale (VTi 72 S&S). Efficiente e prestazionale, il motore rispetta la norma Euro 6.d e trasforma ogni viaggio in un momento di benessere. Ordinabile in Italia, Nuova C1 Millenium arriverà nei punti vendita Citroen a partire da giugno.

