Nuova social card, un cerotto che non basta alla povertà minorile

Torna la social card anti povertà, il cui importo sale a 500 euro. Una carta contro il caro prezzi che sempre più limita la capacità di spesa di molte famiglie italiane. La carta, “Dedicata a te”, ritorna per il secondo anno consecutivo, ampliando la platea dei beneficiari, circa 30mila le persone destinatarie, 1.33 milioni di cittadini. Il bonus è dedicato alla spesa, carburanti e agli abbonamenti dei mezzi di trasporto per coloro che hanno un Isee fino a 15mila euro. Il budget a disposizione è di 500 euro e permetterà di acquistare prodotti alimentari in attività convenzionate. Sarà l’Inps a individuare i nuclei familiari, di minimo tre componenti, con priorità per le famiglie con minori, che corrispondono ai criteri necessari per ottenere il bonus. Scattano anche nuovi controlli ex ante da parte dell’Istituto di previdenza sociale per isolare le truffe. La card sarà distribuita dalle Poste e sarà attiva dal primo settembre per acquisti fino a febbraio 2025. Il contributo, una tantum, potrà essere utilizzato per comprare la maggior parte di cibi e bevande, che quest’anno è stata ampliata. Un palliativo che non serve a sfamare le numerose famiglie italiane che sono state escluse dall’Assegno di Inclusione, fatti i conti, sarebbero all’incirca 40 euro al mese per dodici mesi, una spesa troppo leggera e che non riesce sfamare le famiglie. I quaranta euro in più aggiunti quest’anno, non sono un reale aumento, se ad assorbirli sarà poi l’inflazione, che nel nostro Paese resta ancora alta e il potere d’acquisto delle famiglie diminuisce. Resta anche un’altra incognita, difatti, pare che non siano stati ancora firmati gli accordi con la grande distribuzione per confermare lo sconto del 15% sui prodotti alimentari per chi acquista con la prepagata. Se la firma non dovesse arrivare il tutto ricadrebbe sulla cifra stanziata. Ad oggi, in Italia, vivono circa sei milioni di poveri assoluti. La cifra si è raddoppiata nell’ultimo decennio, la crisi pandemica ha lasciato segni evidenti sull’economia, la guerra in atto, l’inflazione alta, generano apnea in molte famiglie italiane, che proprio non ce la fanno ad arrivare a fine mese. I più colpiti dalla povertà sono i minori. Una ricerca di “Save the Children” evidenzia un panorama allarmante sulla mancanza di opportunità di crescita e prospettive per bambini e ragazzi, il 42% dei quali è fortemente penalizzato dai problemi economici delle famiglie. Non sentirsi all’altezza a scuola e con gli amici, è questo il sentimento che pesa. Sono un milione e trecentomila mila i minori che conducono un’esistenza precaria. E alla deprivazione materiale si associa quella educativa, generando un circolo vizioso da cui è difficile uscire. E le prospettive per il futuro spariscono. Oltre uno su quattro tra i minori in deprivazione materiale, pensa che non riuscirà a concludere il percorso di studi. Quasi la metà delle ragazze ha paura di non riuscire a trovare un lavoro dignitoso. Le aspirazioni, i sogni, le potenzialità di un ragazzino si accantonano, perché la necessità è quella di guadagnarsi da vivere, e senza grandi aspettative per il futuro, se non la frustrazione di non poter fare il lavoro desiderato. Ci sono ragazzi, che rinunciano ad un percorso universitario perché troppo oneroso. Dovrebbero essere il futuro, invece il loro presente è arrancato e senza troppe rosee aspettative. Non hanno il necessario per crescere e condurre una vita dignitosa. In molte realtà italiane, ci sono minori costretti a saltare un pasto. Povertà economica e povertà educativa si alimentano a vicenda. Le ristrettezze economiche limitano l’accesso alle opportunità educative, culturali e sociali, un vero e proprio ostacolo per i bambini e i ragazzi che provengono da famiglie svantaggiate. A sua volta, la bassa istruzione riduce le opportunità occupazionali, generando un circolo vizioso. I bambini non hanno la possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni, che sono la causa di povertà materiale. Servono finanziamenti che non solo incitino alla natalità che investano sul futuro educativo e formativo degli adulti del domani. Servono servizi educativi pomeridiani accessibili alla fasce deboli ed in povertà assoluta, attività ricreative e ludiche accessibili proprio a chi non può permettersi attività extra. Servono soldi che non siano solo un cerotto tampone, o rischiamo di abbandonare una generazione, che si ritroverà altrettanto povera e frustrata, nonché sola.