Nuova Toyota Corolla Cross prenotabile online

Il nuovo Suv non solo completa la gamma Corolla, affiancandosi alle varianti Hatchback e Touring Sports, ma completa anche la linea di Suv Toyota. E’ una vettura pratica nell’utilizzo quotidiano, con una grande disponibilità di spazio per i passeggeri pur non rinunciando ad un design lineare e dotato di personalità. Si colloca tra il Toyota C-HR e il Rav4, nel cuore del segmento profondamente competitivo dei C-Suv europei, assicurando il comfort, la praticità e la versatilità essenziali per le famiglie dallo stile di vita dinamico. La Corolla Cross è inoltre il primo modello Toyota a livello globale a beneficiare del nuovo sistema ibrido di quinta generazione. La quinta generazione del sistema Toyota Full Hybrid, a trazione anteriore o integrale intelligente Awd-i si basa sulla versione precedente, ma garantisce ora più coppia, più potenza dal motore elettrico, maggiore efficienza e maggiore piacere di guida. Il transaxle è stato riprogettato insieme a nuovi sistemi di lubrificazione e di distribuzione dell’olio che utilizzano olio a bassa viscosità. Questo contribuisce a migliorare l’efficienza e la potenza grazie alla riduzione delle perdite elettriche e meccaniche. Il nuovo sistema di batterie, grazie agli ultimi sviluppi tecnologici sulle batterie al litio, è più potente e il 40% più leggero di prima. Sia il motore termico che quello elettrico sono migliorati, con un aumento della potenza totale del sistema di oltre l’8%. Il propulsore ibrido 2WD da 2.0 litri genera 146 kW/197 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La variante Awd-i è dotata di un potente motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore che vanta la ragguardevole potenza di 30,6 kW. Il motore posteriore entra in funzione automaticamente per dare maggiore trazione, sicurezza di guida e tranquillità in condizioni di scarsa aderenza. Il nuovo C-Suv Toyota potrà essere riservato sul sito Toyota.it in pochi semplici passi: il cliente potrà scegliere la versione e il colore preferito versando un deposito di 250 euro e ottenere così dei vantaggi esclusivi. Sono 2 gli allestimenti attualmente disponibili: Trend e Lounge. L’allestimento Trend offre di serie cerchi in lega da 18″, fari full led, climatizzatore automatico, Toyota Safety Sense 3 di ultima generazione, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5″, connettività Apple Carplay e Android Auto, digital cockpit da 12,3″, portellone posteriore ad azionamento elettrico e vetri posteriori oscurati.

La Lounge aggiunge interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, tetto panoramico, impianto hi-fi Jbl e sistema di navigazione. I clienti che effettueranno la prenotazione avranno due vantaggi esclusivi. WeHybrid Insurance: l’assicurazione Rca chilometrica, offerta WeHybrid, gratuita per 1 anno. WeHybrid Challenge: guidando in EV la Corolla Cross si potranno accumulare fino a 150 euro di credito Kinto Go per la mobilità di tutti i giorni. La scelta dell’allestimento non è vincolante – potrà essere infatti eventualmente cambiato al momento dell’ordine della vettura – mentre i clienti che decideranno di non procedere all’acquisto potranno ottenere il rimborso del deposito versato. Il periodo di prelazione terminerà il 21 luglio.

