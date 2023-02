Nuova Toyota Corolla, migliorano prestazioni ed efficienza

ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta la nuova Corolla, evoluzione dell’attuale gamma di 12ma generazione. La quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric di Toyota rappresenta il cuore della nuova Corolla. L’evoluzione sotto il punto di vista ingegneristico e progettuale offre una migliore esperienza di guida, prestazioni più elevate e una maggiore efficienza. Le modifiche includono un nuovo design per la Power Control Unit e il transaxle, una batteria agli ioni di litio più potente e un fine tuning del propulsore per ottenere un’esperienza di guida più gratificante caratterizzata da una relazione più stretta tra l’uso dell’acceleratore da parte del conducente e l’erogazione della forza motrice. a nuova Corolla è disponibile con propulsori da 1,8 e 2,0 litri. Il sistema 1,8 eroga una potenza di 140 CV/103 kW, per un’accelerazione 0-100 km/h in 9,1 secondi. Le emissioni di CO2 si riducono di 2 g/km, per un totale di 100 g/km. Per quanto riguarda il motore da 2,0 litri, la potenza tocca ora i 196 CV/144 kW, per uno 0-100 che si chiude in 7,4 secondi, mezzo secondo in meno rispetto al precedente propulsore.

Una netta riduzione delle emissioni pari a 12 g/km porta il valore combinato a 98 g/km. La nuova Corolla può controllare la carica e la scarica della batteria in base alla situazione di guida. Il sistema raccoglie dati mentre l’auto viene guidata, per aiutare a ottenere migliori consumi di carburante. La priorità di Toyota è rendere la guida più sicura per tutti: guidatori, passeggeri, pedoni e altri utenti della strada. Le nuove e avanzate tecnologie sono racchiuse nel Toyota T-Mate, fornito di serie su tutti i nuovi modelli Corolla per rendere la guida della tua auto più sicura. L’ultima evoluzione del Toyota Safety Sense porta con sè miglioramenti significativi a molti dei suoi sistemi di rilevamento degli incidenti e nuove funzioni che aumentano la sicurezza. Inoltre il Toyota T-Mate supporta la guida con funzioni come il Panoramic View Monitor che mette a disposizione del guidatore una vista a 360° dell’ambiente circostante, utile quando si guida a bassa velocita. Il Blind Spot Monitor (BSM) e Rear Cross Traffic Alert con Frenata Automatica (RCTAB) segnalano eventuali pericoli in caso di sorpasso o retromarcia e il Rear Seat Reminder System (RSRS), un avviso sonoro che si attiva se il conducente prima di salire sulla vettura ha aperto una delle porte posteriori, utile per ricordarsi di controllare i sedili posteriori prima di lasciare l’auto. La Corolla è dotata di un ampio pacchetto di funzionalità digitali e il nuovo sistema multimediale Smart Connect utilizza un display touchscreen da otto pollici, con comodi comandi fisici per le funzioni frequenti: controllo dell’aria condizionata e accensione / spegnimento dell’audio. La nuova gamma Corolla è caratterizzata da un aspetto più raffinato e contemporaneo con modifiche alla trama della griglia anteriore, alle cornici dei fendinebbia e al design dei cerchi in lega. Una nuova firma luminosa unisce senza soluzione di continuità luci diurne a Led e indicatori di direzione in un’unica linea a forma di J che avvolge il gruppo ottico. Il design degli interni è stato rinnovato con nuove grafiche, finiture e rivestimenti, per un forte appeal sensoriale. Colori e finiture sono armonizzati per creare un look and feel contemporaneo, con un tema “dark” per Hatchback e Touring Sports. La gamma Corolla comprende anche nuove versioni GR Sport per Hatchback e Touring Sports. L’allestimento porta un tocco extra di stile sportivo, ispirato ai numerosi successi di Toyota Gazoo Racing e si distingue dal resto della gamma per i cerchi in lega lavorati da 18 pollici di nuova concezione, modanature esclusive per il paraurti posteriore e sedili sportivi in tessuto e pelle e wireless charger. Sulle versioni 2,0 litri sono inoltre presenti le sospensioni adattive a controllo elettronico AVS. Nuova Toyota Corolla ha un prezzo di lancio di 29.800 euro per la Active Hatchback in motorizzazione da 1,8 litri, grazie ai WeHybrid Bonus da 3.500 euro in caso di permuta o rottamazione. La versione Touring Sports parte invece da 31.300 euro a fronte di un WeHybrid Bonus di 3.000 euro. Le prime consegne sono previste per marzo.

-foto ufficio stampa Toyota-