Nuova Toyota Prius Plug-in hybrid, più qualità ed efficienza

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Prius Plug-in hybrid, giunta alla quinta generazione, ha lo stile da coupè, una bella presenza su strada e interni di qualità superiore. Il nuovo design, morbido e accattivante, poggia sulla piattaforma TNGA GA di seconda generazione, che si caratterizza per essere meno pesante, più rigida, più confortevole e con un più basso centro di gravità rispetto ai modelli precedenti. Nuova Prius è più corta di 46mm, la distanza fra i passeggeri anteriori e posteriori è aumentata di 8 mm, è prodotta solo in versione ibrida e fa dell’efficienza il proprio cavallo di battaglia. Il motore è un benzina due litri, quattro cilindri, 16 valvole a trazione anteriore, abbinato ad una nuova PCU e a una batteria agli ioni di litio di nuova generazione, con una potenza combinata di 223 Cv.

Ha emissioni ridottissime, pari a soli 11 grammi di CO2 al chilometro, ed un’autonomia in modalità EV di 86 chilometri.

Le emissioni variano appunto dagli 11 ai 16 grammi al chilometro, a seconda dell’allestimento, rispetto ai 29 g/km del modello precedente, la capacità della batteria è aumentata da 8,8 kWh a 13,6 kWh, i consumi sono stati ridotti da 1,3 litri a 0,5 litri per 100 chilometri e anche l’accelerazione da 0 a 100 km/h è stata potenziata passando da 11,1 secondi a 6,8 secondi.

Su tutte le versioni è previsto di serie il Toyota Safety Sense che fra le novità include la limitazione dell’accelerazione a basse velocità, l’assistenza al traffico all’ingresso dell’incrocio e in avvicinamento, il sistema di arresto di emergenza e gli aggiornamenti del software da remoto. Migliorati l’assistenza alla svolta, il riconoscimento segnali stradali, il cruise control adattivo e il mantenimento attivo della corsia. Trenta in totale i sistemi che interagiscono per assicurare la massima sicurezza e assistenza alla guida, interessante l’ISA, Intelligent Speed Assistance, che riduce automaticamente la velocità rispetto alla segnaletica stradale rilevata.

Alla prova su strada riscontriamo un comportamento dinamico ottimale, specie in modalità Sport, ed emissioni acustiche più che accettabili. Tre gli allestimenti disponibili : Active, Lounge e Lounge+, top di gamma. Active ha fari full led, schermo da 12,3″, e cerchi da 17″, Lounge aggiunge cerchi in lega da 19″, fari led adattivi, specchietto retrovisore digitale e portellone automatico, Lounge+ ha inoltre tetto a pannelli solari che garantiscono 8,7 km al giorno pari a 70 km in una settimana, sedili in pelle vegana, quattro telecamere a 360°, remote service park e vernice perlata. Nuova Prius è l’unica plug-in nel mercato italiano a godere degli incentivi ecobonus poichè rientra nella fascia di emissioni di CO2 non superiore ai 20 grammi al chilometro. Il costo, al netto di sconto per rottamazione e ecoincentivi, varia dai 34.700 euro della Active ai 36.000 euro della Lounge, mentre la Lounge+, che non può accedere agli ecoincentivi per il prezzo, costa 43.500 euro in promozione di lancio. Da giugno in concessionaria con un anticipo di 5.300 euro e rate da 399 euro.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Toyota-