Nuove assunzioni veloci e incentivate? Serve il giusto recruitment

Con l’inizio di ogni anno solare, le aziende procedono a pianificare le nuove assunzioni da fare per inserire in organico competenze nuove necessarie ad aumentare la competitività e, di conseguenza, il business. Spesso accade, però, che il processo iniziato con lo screening interno dei fabbisogni e la pubblicazione degli annunci non dia il risultato sperato. Ecco perché, per poter avere:

i talenti giusti

agevolazioni economiche relative

occorre rivolgersi ad agenzie per il lavoro che offrano un servizio completo di affiancamento. Di questa particolare esigenza parla L’incentivo del lunedì di questa settimana. Ecco i dettagli.

I processi per le nuove assunzioni

La ricerca di talenti per le nuove assunzioni è sempre un lavoro complesso. Soprattutto adesso, con l’estrema digitalizzazione dei processi, occorre saper tradurre in un linguaggio “digitale” quelle che sono le esigenze delle aziende.

Occorre, però, saper governare l’intero processo, non solo individuando con precisione il target di interesse e il profilo professionale specifico richiesto, non solo utilizzando le giuste piattaforme e i giusti strumenti, ma anche analizzando e selezionando le candidature pervenute.

Il servizio recruiting Time Vision per il 2023

Time Vision ha, quindi, riprogettato e potenziato il servizio di recruiting da rivolgere alle aziende.

In che modo? Con 4 semplici passi:

pubblicazione degli annunci sui portali aziendali e sulle principali job board italiane

analisi attenta di tutti i profili in ingresso, con annessa selezione dei migliori

invio settimanale dei cv ritenuti idonei

parallelo invio settimanale anche degli altri cv, in modo da lasciare ampia scelta

Attraverso questi step sarà possibile ampliare la platea di potenziali candidati in pieno target con le esigenze delle aziende e contenere i costi dell’attività di ricerca e selezione.

Il match con le agevolazioni

Questo perché, affidando il servizio di recruiting agli esperti di Time Vision sarà possibile ricevere un’ulteriore consulenza sul match possibile con tutte le agevolazioni e gli incentivi alle assunzioni attive in questo momento.

In questo modo, il servizio di selezione sarà rapido, completo ed economicamente conveniente.

Per saperne di più: https://www.timevision.it/recruiting-per-le-aziende/