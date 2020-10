Nuove BMW R 1250 GS e R 1250 GS Adventure

Nel 2020 i modelli BMW GS festeggiano il loro 40° anniversario e BMW Motorrad presenta per tempo le nuove R 1250 GS e R 1250 GS. Ancora più sofisticate, più innovative e più affascinanti – a causa di numerose nuove funzionalità e una vasta gamma di optional e accessori originali BMW Motorrad. Ancora più di prima, sono i compagni perfetti per scoprire anche gli angoli più remoti del nostro pianeta in moto. Come ad oggi, il leggendario motore boxer a due cilindri garantisce una guida superiore e raffinata. Mantiene la cilindrata di 1.254 cm3 e con l’attuale omologazione EU5 eroga ancora una potenza massima di 136 CV. Grazie alla tecnologia BMW ShiftCam per la variazione della fasatura e dell’alzata delle valvole di aspirazione, fornisce una potenza superiore lungo tutta la curva di erogazione, un funzionamento estremamente fluido e silenzioso e valori di consumo e di emissione eccezionali. Il Dynamic Traction Control (DTC) di serie garantisce un elevato livello di sicurezza di guida con la migliore trazione possibile. Con la nuova modalità di guida standard “Eco” il pilota è stimolato a guidare nel modo più efficiente possibile.

Come equipaggiamento opzionale da fabbrica, le nuove R 1250 GS e R 1250 GS Adventure possono essere dotate con l’opzione modalità di guida Pro. Con le nuova modalità di guida preimpostate, il pilota può avere una selezione personalizzata di modalità di guida con il pulsante dedicato. Il controllo dinamico del freno motore è anche un nuovo componente delle modalità di guida Pro. Può essere utilizzato per evitare in modo sicuro condizioni di guida instabili, che possono durante la fase di rilascio del gas o durante la scalata della marcia a causa di eccessiva coppia frenante alla ruota posteriore. R 1250 GS e R 1250 GS Adventure sono le enduro da turismo più popolari al mondo, nella loro ultima edizione con BMW Integral ABS Pro di serie. Si tratta di un sistema frenante che fornisce ancora più sicurezza in frenata, anche a moto inclinata in curva, e per così dire pensa ancora oltre. L’ulteriore espansione del concetto di modalità di guida si traduce nuove funzioni aggiuntive. Ad esempio, l’adattamento avanzato delle caratteristiche di controllo ABS alla rispettiva modalità di guida.

L’assistente di partenza Hill Start Control è di serie in entrambi i modelli e consente un comodo arresto e ripartenza quando si guida in salita. Hill Start Control Pro (HSC Pro) va oltre il sistema di comfort Hill Start Control e migliora notevolmente le prestazioni di partenza in tutte le condizioni. Il faro full-LED standard illumina già la strada con una luce luminosa e chiara senza pari. Un faro adattivo di recente sviluppo fa un ulteriore passo avanti. Con l’optional “faro adattivo”, il faro anabbagliante del faro full-LED standard viene indirizzato verso la curva a seconda della inclinazione della moto. Le curve sono quasi completamente illuminate in questo modo perchè la luce è dove la moto si muove. Le nuove funzioni di illuminazione rendono l’esperienza con R 1250 GS e R 1250 GS Adventure ancora più intensa e pratica allo stesso tempo. In futuro, la luce di benvenuto (“funzione Benvenuto”), la funzione “Good bye” e la funzione “Seguimi a casa” per l’orientamento saranno disponibili come optional. Con l’optional luci di crociera, le due lampadine dell’indicatore di svolta anteriore vengono azionate in modo che restino accese contemporaneamente. Nel caso di sistema multifunzionale dell’indicatore di direzione posteriore, gli indicatori di svolta a LED posteriori standard vengono sostituiti da indicatori di svolta a LED, che possono emettere contemporaneamente luce lampeggiante gialla e luce del freno rosso o luce posteriore.

Riscaldamento della sella per pilota e passeggero per una maggiore capacità di viaggio e di guida, nonchè rialzi manubrio di 30 mm come attrezzature optional da fabbrica. Nelle rispettive versioni base, le nuove BMW R 1250 GS e R 1250 GS Adventure sottolineano la loro natura ed il loro talento universale nella verniciatura bianca solid white e vernice grigia ice-gray. Inoltre, le varianti Triple Black style e Rallye style, disponibili da fabbrica come optional, ognuna delle quali offre due concetti di colore particolarmente espressivi. Per commemorare il 40° anniversario dei modelli BMW GS, i due nuovi modelli GS con “40 Years GS” in nero e giallo sono basati su una pietra miliare nella storia della GS: la leggendaria R 100 GS.

