Nuove Citroèn C4 e è-C4 nascono nello stabilimento di Madrid

Nuove Citroèn C4 e Citroèn è-C4 – 100% èlectric rappresentano la vettura compatta di nuova generazione che sovverte i codici del segmento ed esprime tutta l’identità Citroèn con una progettazione audace dallo stile deciso, la scelta della motorizzazione, 100% elettrica, benzina o diesel e con una nuova espressione del comfort a bordo, potenziato da 20 tecnologie alla guida, 6 funzioni di connettività e dall’è-Comfort della versione elettrica. Nuova Citroèn C4 e Nuova Citroèn è-C4 – 100% èlectric si producono in Spagna, nella fabbrica di Madrid. Con C4 e è-C4 la Marca del Double Chevron scrive un nuovo capitolo della sua storia e prosegue la sua offensiva elettrica. Vettura compatta di nuova generazione, si distingue per l’identità unica e audace che segna una nuova tappa dello stile Citroèn, per un comfort ai massimi livelli, moderno e globale, amplificato dalla possibilità di scelta della motorizzazione e dall’esperienza dell’è-comfort della versione elettrica, che aggiunge una guida silenziosa, fluida e senza emissioni di CO2.

Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare eleganza e fluidità con la forza e la robustezza tipiche di un SUV, per maggiore modernità e dinamismo.

Aerodinamica e fluida, richiama i tratti tipici delle linee Citroèn, soprattutto con la nuova firma luminosa a V a LED anteriore e posteriore, e introduce un rinnovamento dello stile, più assertivo, e distintivo. Il suo abitacolo accogliente e tecnologico esprime immediatamente benessere, comfort e modernità.

Ogni cliente potrà configurare la vettura a sua immagine con 31 combinazioni di tinte e Pack Color all’esterno e 6 ambienti interni. Offrono al cliente la possibilità di scegliere fra diversi tipi di motorizzazioni, efficienti e prestazionali: 100% elettrica 100 kW (136 CV) con un’autonomia di 350 km (*) nel ciclo WLTP che permette una grande libertà di movimento, termiche di nuova generazione Euro 6d benzina (PureTech 130 S&S e PureTech 130 S&S EAT8) oppure Diesel (BlueHDi 130 S&S EAT8).

Offrono una nuova esperienza del programma Citroèn Advanced Comfort, un comfort moderno e globale per tutti, declinato in ogni aspetto per aumentare il benessere a bordo. Il comfort di marcia è garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e dai sedili Advanced Comfort. Il comfort a bordo si traduce in un’abitabilità generosa e uno spazio per le ginocchia Best in Class, vani portaoggetti funzionali e lo Smart Pad Support Citroèn. Il comfort mentale è indotto da un ambiente interno rilassante e luminoso con ampie superfici vetrate, materiali caldi e il tetto panoramico in vetro apribile elettricamente. Il comfort di utilizzo è potenziato dalle 20 tecnologie di aiuti alla guida che comprendono l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2, e le 6 tecnologie di connettività. Tutte queste caratteristiche sono amplificate su Nuova è-C4 – 100% èlectric, in grado di offrire la massima tranquillità al cliente e grande libertà di movimento, grazie alla sua autonomia di 350 km nel ciclo WLTP, e di aggiungere una nuova esperienza di mobilità in classe è-Comfort: silenziosità, fluidità di marcia, zero emissioni e piacere di guida.

(ITALPRESS).