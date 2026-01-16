Nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway, migliorato il design interno

ROMA (ITALPRESS) – Sandero e Sandero Stepway sono al centro del successo sostenibile di Dacia. Sandero è l’auto più venduta a privati in Europa dal 2017. Con il MY 26 sono state apportate migliorie anche agli interni, con un’attenzione particolare alla resistenza dei materiali e all’ergonomia, per garantire un’offerta di dotazioni che rispetta il concetto di “Essential but Cool” che è uno dei valori a cui i designer e gli ingegneri Dacia si ispirano per ogni progetto al quale lavorano. Le nuove bocchette dell’aria presenti sul cruscotto, che adottano lo stile a T rovesciata, come la firma luminosa, creano un richiamo che lega design esterno e interno. La plancia e le porte anteriori sono dotate di nuovi rivestimenti in tessuto blu nell’allestimento Expression e denim blu nella versione Journey.

Sandero e Sandero Stepway sono dotate di tessuti inediti per i sedili, la plancia e i rivestimenti delle porte che creano al tempo stesso un ambiente accogliente e una sensazione di grande resistenza dei materiali. I sedili degli allestimenti Essential ed Expression sono rivestiti di un nuovo tessuto color nero su Sandero, e color blu su Sandero Stepway. La versione Journey si veste di un inedito denim blu, moderno e accogliente, mentre la versione Extreme riconferma le mitiche sellerie in TEP microcloud lavabile, declinate in un mix di verde e nero, proprio come i tappetini di gomma previsti per i posti anteriori e posteriori nonchè per il bagagliaio.

Il nuovo volante, dall’ergonomia ottimizzata, è particolarmente piacevole da usare. Con le motorizzazioni automatiche Hybrid 155 ed Eco-G 120, il comfort di guida è ulteriormente migliorato dal nuovo comando del cambio E-Shifter, tanto intuitivo quanto elegante, nonchè dalle palette situate dietro al volante per cambiare marcia (disponibili esclusivamente su Eco-G 120 con cambio automatico, ndr). Avere una connettività fluida e performante fa ormai parte delle aspettative dei clienti. L’abitacolo di Sandero può essere dotato di un nuovo sistema multimediale con display centrale da 10” e navigazione connessa nonchè di un caricatore a induzione per smartphone. L’interfaccia del quadro comandi digitale da 7″ ha un nuovo design per offrire un’esperienza completa e ottimale. Come tutte le Dacia, anche le nuove Sandero, possono contare su YouClip, l’esclusivo sistema semplice e ingegnoso che consente di fissare in modo pratico e sicuro numerosi accessori in punti chiave dell’abitacolo.

Sui punti di fissaggio possono essere agganciati facilmente: un supporto per tablet, un organizer portaoggetti, un supporto o un caricatore per smartphone, un appendiabiti, ecc. Presso i concessionari Dacia saranno presto disponibili anche due nuovi accessori compatibili con YouClip: la custodia per occhiali e una pratica borsa per la spesa.

