Nuove date estive tour Venditti per 40 anni “Notte prima degli esami”

Roma, 7 mar. (askanews) – Antonello Venditti festeggia il suo 75 compleanno nell’anno delle celebrazioni del 40ennale del suo album Cuore e il grande progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” si arricchisce di nuovi palchi. Dopo l’anteprima, già sold out, all’Arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, da luglio diventerà un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari.

Si parte il 13 luglio da Pistoia e si andrà avanti fino a settembre. Le prevendite per le nuove date si aprono oggi, 7 marzo, alle ore 16.00, su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

“Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti altri grandi successi della sua lunga straordinaria storia musicale. Le date in aggiornamento di “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, prodotto e organizzato da Friends and Partners, sono:

19 maggio Verona – Arena di Verona – SOLD OUT 18, 19 e 21 giugno Roma – Terme di Caracalla 13 luglio Pistoia – Pistoia Blues – Piazza Duomo 24 luglio Este (PD) – Este Music Festival – Castello Carrarese 27 luglio Cernobbio (CO) – LeSerre Music&Comedy Festival – Villa Erba 13 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli 18 agosto Paestum (SA) – Oversound Music Festival – Arena Dei Templi 20 agosto Lecce – Oversound Music Festival – Piazza Libertini 25 agosto Barletta (BT) – The Best Festival – Fossato Del Castello 29 agosto Catania – Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini 31 agosto Palermo – Dream Festival – Velodromo Paolo Borsellino 7 settembre Macerata – Sferisterio 10 settembre Caserta – Reggia