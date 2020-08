Nuove disposizioni anti Covid in Francia, tutte le info presso il Consolato italiano

. Si informano inoltre i connazionali che a partire da lunedì 10 agosto ore 8.00, per la durata di un mese, l’uso della mascherina sarà obbligatorio a Parigi anche all’esterno nelle zone dove a causa della maggiore affluenza di pubblico non è possibile rispettare il distanziamento sociale. Il mancato rispetto di tale obbligo nelle zone interessate comporterà l’irrogazione di una multa pari ad euro 135. Per maggiori info sulle zone interessate (suscettibili di variazione), si invita a consultare l’account twitter @prefpolice http://bit.ly/2LzeKVR . Le misure sono funzione dell’incrudirsi della curva dei contagi che in Francia non desta prospettive rassicuranti.