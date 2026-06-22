Nuove licenze per il food e beverage, Confesercenti: Sì a regole e punteggi per investire a Napoli

Napoli si prepara a ridisegnare le regole per l’apertura di nuove attività nel settore food and beverage. Il prossimo 29 giugno il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere il nuovo regolamento per il rilascio delle licenze, in vista della scadenza della delibera del 2023 che aveva bloccato nuove aperture nel Centro storico cittadino.

Sul tema interviene Confesercenti Campania, che si dichiara favorevole all’introduzione di criteri e punteggi per autorizzare nuove attività, purché il sistema sia chiaro e trasparente.

Regole certe per favorire gli investimenti

Secondo il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, gli imprenditori hanno bisogno di un quadro normativo definito per programmare investimenti e iniziative economiche.

“Il percorso per gli investimenti per i nostri imprenditori è sempre complicato, ma preferiamo avere regole certe. Le nostre attività commerciali ci hanno chiesto di invitare l’amministrazione comunale a stabilire nuove regole per ottenere le licenze e poter investire nella nostra città”, afferma Schiavo.

L’associazione si era invece espressa contro un eventuale prolungamento del blocco delle nuove aperture. “Eravamo contrari a confermare la chiusura e a impedire una ripartenza delle nostre attività. Sarebbe stato un autentico boomerang per la nostra economia, per l’indotto e per la possibilità di creare nuovi posti di lavoro”, sottolinea il presidente.

Per Confesercenti, dunque, l’introduzione di punteggi e criteri di valutazione può rappresentare una soluzione equilibrata. “Siamo favorevoli ad avere regole, punteggi e quindi opportunità per aprire nuovi locali a Napoli. È necessario però avere l’assoluta chiarezza su come rispettare regole e punteggi, in modo che l’imprenditore abbia ben chiare le regole per giocare la sua partita”.

La raccolta firme per salvaguardare i negozi di vicinato

La discussione sul futuro delle attività commerciali si inserisce nel più ampio percorso avviato da Confesercenti nazionale con la raccolta di firme per la proposta di legge “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, iniziativa che prosegue anche in Campania.

L’obiettivo è contrastare lo svuotamento dei centri storici e tutelare il commercio di vicinato, considerato un elemento fondamentale della vita urbana.

“Il commercio di prossimità non è solo economia ma è l’anima della città, è la sua identità e va difeso”, evidenzia Schiavo. “Queste attività non possono continuare a sparire e, attraverso i fondi per le Zes, possiamo tutelarle”.

Sicurezza e movida, il nodo dei controlli

Il presidente di Confesercenti affronta anche il tema della sicurezza nelle aree della movida, ritenendo che il problema principale sia legato alla carenza di controlli sul territorio.

Secondo Schiavo, il Governo avrebbe dovuto investire maggiormente in personale e risorse per garantire una presenza più efficace delle forze dell’ordine. Pur riconoscendo il lavoro delle istituzioni e dei vertici territoriali delle forze di polizia, il presidente evidenzia una carenza di mezzi e organici.

Da qui la riflessione sull’ipotesi di attribuire punteggi aggiuntivi agli imprenditori che investono in sicurezza. “L’imprenditore deve essere costretto a investire anche sulla sicurezza per avere punteggi più alti? D’accordo, ma mi sembra eccessivo che le imprese debbano pagare lo scotto di doversi sobbarcare anche il controllo del territorio per poter sopravvivere nella nostra città”, conclude Schiavo.