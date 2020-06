Nuove Mercedes Classe E Cabrio e Coupè, sportive di classe

Ancora più sportivo il design delle Mercedes Benz Classe E Cabrio e Coupé nelle versioni a due porte, rinnovate soprattutto nel frontale, dove è più piatto l’alloggiamento dei fari full led. Nuova la mascherina del radiatore Matrix di serie, con pinne cromate a lamella singola e stella centrale. Nel cofano del bagagliaio è installata, nel modulo della stella, la telecamera per la retromarcia assistita integrata, anche il gruppo ottico posteriore è stato rielaborato. Disponibili nuovi accattivanti colori con vernici argento high-tech, grigio grafite metallizzato, argento Mojave e rosso Patagonia. La capote è in tessuto, di non rapida apertura e chiusura, e il sistema frangivento funziona elettricamente. Per contribuire alla riduzione dei consumi sono stati introdotti cerchi in lega aerodinamici. Nei rinnovati interni il volante è disponibile in pelle e in versione sportiva. La plancia portastrumenti ha una struttura ben definita con due ampi schermi da 10,25 pollici touch control, i materiali sono di alta qualità quali il legno di frassino grigio a poro aperto e l’alluminio chiaro con effetto carbonio.

Il sedile di guida a regolazione adattiva si posiziona inserendo l’altezza del guidatore in maniera automatica. Di foggia sportiva i sedili hanno imbottiture laterali e poggiatesta integrati con eleganti impunture orizzontali. I materiali variano dal tessuto alla pelle ecologica ARTICO alla pelle stampata, alla pelle nappa con impuntura a rombi, alla pelle UV-riflettente nella versione cabriolet. I cuscini sono comodi e aereodinamici. La rumorosità è ridotta grazie all’utilizzo di materiali fonoassorbenti a più strati. La Classe E Cabrio risulta molto confortevole anche per 4 persone. Disponibili motori diesel e benzina elettrificati EQ Boost, mild hybrid, con alternatore starter integrato. Nei nuovi modelli anche il motore diesel a 4 cilindri è dotato di un alternatore starter integrato che fornisce una rete da 48 volt, con recupero di energia e possibilità di veleggiare a motore spento. La tecnologia a 48 volt è presente anche nel motore benzina sei cilindri in linea per la prima volta disponibile in Classe E.

Le ottimizzazioni tecniche del motore diesel a 4 cilindri prevedono un nuovo albero motore con un aumento della pressione ed una risposta molto rapida di erogazione e di potenza uniforme grazie a due turbocompressori a gas di scarico raffreddati ad acqua con turbina a geometria variabile. Inoltre, per ridurre i picchi di temperatura, è stato realizzato un canale di raffreddamento, nei pistoni in acciaio, riempito di sodio. Un compressore elettrico del fluido refrigerante completa le innovazioni. Inserito per il trattamento dei gas di scarico un catalizzatore ad accumulo per ridurre gli ossidi di azoto, un filtro antiparticolato diesel, un catalizzatore supplementare sottoscocca. Il cambio 9G-TRONIC è stato ulteriormente perfezionato per adattarsi all’ ISG di seconda generazione. L’offerta dei motori diesel è completata da un sei cilindri in linea in abbinamento alla trazione integrale 4MATIC. I sistemi di assistenza alla guida sono di ultima generazione: il guidatore riprende il controllo dell’auto afferrando il volante senza il movimento sterzante che prima era necessario perché il sensore che registra la presa è incorporato nel volante.

Se si lascia il volante si attiva il sistema di arresto di emergenza. Ulteriore novità è costituita dal sistema di assistenza alla frenata che funziona ora anche in fase di svolta con attraversamento della corsia opposta. Con l’Urban Guard, l’allarme antifurto antiscasso avvisa attraverso l’app Mercedes il proprietario del tentativo di furto o effrazione. Praticamente impossibile disinstallare il sistema di localizzazione dell’auto. Ancora prematuro chiedere il costo atteso che la Classe E Cabrio e Coupè sarà disponibile in Europa nel prossimo autunno.

(ITALPRESS).