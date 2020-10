Nuove opportunità d’investimento: i conti di risparmio in cripto valute

Le monete virtuali sono diventate la nuova frontiera dell’investimento e questo è dovuto a diversi fattori. La crittografia che sta dietro le transazioni in cripto valuta è uno dei punti di forza di Bitcoin e compagni. RSA a 2048 bit è attualmente l’algoritmo più sicuro esistente ed è lo stesso usato da https://librabet.com/it/, e molti altri casinò online, per garantire una totale sicurezza agli utenti.

La fortuna delle cripto monete è determinata anche dal fatto che non sono soggette ad alcuna tassazione, poiché non vengono emesse da una banca centrale; inoltre è possibile spostare denaro in modo totalmente anonimo e veloce online. Oggi sono usate per moltissimi servizi online e sempre più attività fisiche permettono di acquistare i loro prodotti accettando monete virtuali come metodo di pagamento.

Sul mercato non esiste solo il Bitcoin, ma oltre 2.000 tipi di criptovalute diversi su cui è possibile investire. Nel corso degli ultimi anni si è potuto notare come alcune cripto valute, quali Ethereum, Ripple, Litecoin e Dash abbiano avuto maggior successo, rivelandosi dunque più forti nel mercato azionario, per questo investire in conti di risparmio in cripto monete potrebbe rivelarsi una mossa particolarmente remunerativa nel prossimo futuro.

Questi conti di risparmio sono del tutto simili a quelli tradizionali dove, in seguito al deposito di una certa somma, si ottengono degli interessi. La differenza risulta nel fatto che in questi casi gli interessi sono pagati in cripto valuta. Ad oggi è possibile investire in conti di risparmio gestiti da società finanziarie legittime, in grado di fornire un ottimo tasso d’interesse sui soldi depositati. Nel mercato sono diversi i fornitori di conti di risparmio in cripto valute che permettono di guadagnare interessi, analizziamoli più nel dettaglio.

BlockFi è un fornitore di servizi digitali di New York che dà la possibilità a chiunque di depositare e guadagnare interessi tramite I suoi “conti d’interessi cripto”, senza richiedere alcun deposito minimo.

BTCPop è attivo dal 2014, ed è uno degli storici fornitori di servizi in cripto valute in circolazione. Lanciato inizialmente come piattaforma di prestito peer-to-peer, negli ultimi anni di attività si è evoluto fino a diventare un fornitore completo d’investimenti. Tra le sue offerte, consente ai clienti di aprire un Conto di Risparmio immediato che offre interessi giornalieri sulle valute depositate.

Crypto.com offre ai suoi clienti la possibilità di usufruire di una vasta gamma di servizi relativi alle criptovalute, tra cui l’accesso a un particolare conto di risparmio detto “Crypto Earn” con cui è possibile guadagnare fino al 12% d’interessi, sebbene la tassazione sia sottoposta a variazioni in base ai rischi.

Nebeus è una piattaforma di prestito con sede a Londra e offre ai suoi clienti un tasso d’interesse fisso e annuale dell’8,45% con pagamento mensile degli interessi ottenuti. Questo fornitore richiede però un deposito minimo di criptovalute, pari a 100 euro.

Come si può notare esiste quindi una certa variabilità negli interessi offerti dai fornitori di conti di risparmio e a questo consegue un certo livello di rischio. Sarà compito del singolo investitore valutare bene i pro e i contro degli investimenti e decidere se avventurarsi o meno in questo nuovo mercato.