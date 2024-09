Nuove opportunità per le imprese campane, focus nella sede degli industriali napoletani

“Nuove opportunità per le imprese campane: Fondo regionale per la crescita II edizione e Fondo rotativo per le Pmi”. È questo il tema dell’incontro promosso da Regione Campania, con Sviluppo Campania, e da Unione Industriali mercoledì 11 settembre con inizio alle ore 15,30, presso la sede dell’associazione imprenditoriale, in piazza dei Martiri 58, Napoli. Interverranno: Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli; Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive e al Lavoro Regione Campania; Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania.

Durante l’incontro sarà presentato l’avviso “Fondo Regionale per la Crescita – Il Edizione” approfondendone alcuni aspetti: Requisiti di ammissibilità; Spese; Tipologia dell’agevolazione; Cumulabilità; Garanzie e copertura; Temi e rendicontazione delle spese.