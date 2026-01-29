Nuove opportunità per le imprese italiane nel Golfo: ad Abu Dhabi intesa tra Assolombarda, Sace e Simest

Il sistema Italia rafforza la propria presenza nell’area del Golfo con un’intesa industriale che punta a coinvolgere le piccole e medie imprese italiane nei grandi progetti strategici della regione. Nell’Hub for Made in Italy di Italiacamp ad Abu Dhabi, all’interno della Sky Tower di Reem Island, è stato firmato un accordo operativo tra Assolombarda, Fouad Alghanim & Sons Group of Companies, Sace e Simest.

L’obiettivo è promuovere nuove opportunità di business per le filiere produttive del territorio, favorendo l’accesso delle imprese italiane ai bandi e ai progetti selezionati nei Paesi del Gulf Cooperation Council.

L’accordo industriale e il ruolo delle istituzioni finanziarie

L’intesa è stata sottoscritta da Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, dal legal representative di Fouad Alghanim & Sons Group of Companies, da Vittorio de Pedys, presidente di Simest, e da Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace.

Il protocollo prevede una nuova dinamica di cooperazione per l’individuazione e lo sviluppo di progetti strategici nell’area del Golfo, con il coinvolgimento diretto delle filiere produttive rappresentate da Assolombarda. Sace e Simest garantiranno un potenziale supporto finanziario e assicurativo, oltre al coordinamento di eventi di presentazione e di business matching, per agevolare la partecipazione delle imprese italiane in un’area in forte espansione.

L’interscambio commerciale con i Paesi del Golfo vale attualmente 29,4 miliardi di euro per l’Italia, 6,9 miliardi per la Lombardia e 3,7 miliardi per il quadrilatero di Assolombarda. L’accordo prevede inoltre la costituzione di uno steering committee, che si riunirà due volte l’anno per monitorare le opportunità, verificare lo stato di avanzamento dei progetti e coordinare la cooperazione.

Lo spazio Assolombarda nell’Hub for Made in Italy

La firma dell’accordo ha coinciso con l’inaugurazione del nuovo spazio Assolombarda all’interno dell’Hub for Made in Italy di Abu Dhabi, alla presenza del general manager Emea di Italiacamp, Leo Cisotta. Il nuovo presidio rappresenta il primo tassello della presenza stabile di Assolombarda negli Emirati Arabi Uniti, che sarà rafforzata a breve anche dall’apertura di una sede operativa a Dubai.

Il presidio consolida il ruolo dell’Italia e del territorio rappresentato da Assolombarda come partner tecnologico e industriale di riferimento per gli Emirati Arabi Uniti e per l’intera regione del Golfo. Nel 2024 l’interscambio commerciale con gli Emirati ha raggiunto 10 miliardi di euro per l’Italia, 2,4 miliardi per la Lombardia e 1,6 miliardi per il quadrilatero Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia.

Sul fronte dell’export, la crescita nell’ultimo decennio è stata significativa: tra il 2014 e il 2024 le esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti sono aumentate del 49% a livello nazionale, del 70% in Lombardia e dell’86% nel territorio di Assolombarda. Tra gennaio e settembre 2025 le esportazioni hanno registrato un ulteriore incremento del 3,9%, raggiungendo 1,1 miliardi di euro.

Un parterre istituzionale di alto profilo

Alla cerimonia hanno partecipato Tariq Altayer, director Foreign Direct Investment Department del ministero degli Investimenti degli Emirati Arabi Uniti, Badr Al-Olama, direttore generale di Adio – Abu Dhabi Investment Office, Massimo Falcioni, chief competitiveness officer di Adio, Lorenzo Morini, ambasciatore d’Italia in Kuwait, e Massimo Casini, rappresentante di Alghanim. Presente anche una delegazione del mondo industriale e professionale italiano ed emiratino.

Le dichiarazioni

Secondo Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, l’accordo conferisce “nuovo slancio alle relazioni con i Paesi del Golfo” e pone le basi per una presenza strutturale nella regione, introducendo un modello proattivo di internazionalizzazione che l’Associazione intende replicare anche in altre aree del mondo.

Per Fouad Alghanim & Sons Group, l’intesa rappresenta una piattaforma concreta per trasformare le relazioni bilaterali tra Italia e Paesi del Golfo in opportunità strutturate di investimento e sviluppo industriale, con particolare attenzione a energia, infrastrutture, produzione industriale e servizi avanzati.

Vittorio de Pedys, presidente di Simest, ha sottolineato il valore dell’accordo nel rafforzare il modello di collaborazione del sistema Paese a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, mentre Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace, ha ribadito il ruolo dell’export come principale motore di crescita dell’economia nazionale e l’impegno dell’agenzia nel fare da apripista al Made in Italy nei mercati ad alto potenziale.

Per Leo Cisotta, general manager Emea di Italiacamp, l’apertura del presidio di Assolombarda nell’Hub for Made in Italy di Abu Dhabi rafforza la presenza dell’organizzazione in un network istituzionale e finanziario strategico, facilitando l’integrazione delle imprese italiane nell’ecosistema emiratino.