Nuove risorse per la filiera ittica

ROMA (ITALPRESS) – Potenziare la filiera ittica nazionale favorendo l’innovazione e garantendo la sicurezza sul lavoro. È questo l’obiettivo dei due bandi pubblicati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste dedicati alle attività della pesca e dell’acquacoltura relativi al Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027. La dotazione complessiva è di 21 milioni. Il primo da 12 milioni finanzia investimenti per l’ammodernamento o la costruzione degli impianti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza. L’obiettivo è promuovere la competitività delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Il secondo bando è dedicato in particolare a sostenere la preparazione e l’attuazione dei Piani di Produzione e Commercializzazione da parte delle Organizzazioni nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Con una dotazione di 9 milioni, si potranno finanziare interventi come l’acquisto di attrezzature, l’adozione di sistemi innovativi di commercializzazione, nonché delle iniziative di comunicazione, formazione, consulenza e promozione. Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità nazionale e delle Foreste, Francesco Lollobrigida ha sottolineato che il governo sostiene con forza la filiera ittica, parte importante dell’economia e dell’identità nazionale.

abr/azn