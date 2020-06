Nuove Sale operatorie di oculistica al Policlinico di Bari

BARI (ITALPRESS) – Tre sale operatorie dedicate, nuovi ambulatori chirurgici e spazi per la didattica. I lavori di rifunzionalizzazione del padiglione di oculistica del Policlinico di Bari si avviano alla fase finale, dopo lo stop forzato per l’emergenza Covid. Il cantiere è stato riaperto a inizio maggio, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio, la fine dei lavori è prevista a settembre.

“La profonda trasformazione degli spazi della clinica oculistica, con percorsi di accesso distinti e più sale operatorie, ci consentirà di incrementare sia l’attività chirurgica che le prestazioni ambulatoriali, abbattendo i tempi di attesa per i pazienti”, spiega il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore.

Il padiglione di oculistica si articola su cinque livelli. Al piano interrato c’è il pronto soccorso e 12 ambulatori; al piano rialzato il centro di ipovisione, la direzione, gli spazi per la didattica e gli spogliatoi. Al primo piano ci sono le 3 sale operatorie e i 3 ambulatori chirurgici con corridoi sterili, percorsi di uscita sporco separato, aree di sterilizzazione e un nuovo accesso attraverso l’ascensore montaletti. Le stanze di degenza sono collocate al secondo piano e gli spazi per la didattica universitaria sono al terzo piano con gli studi medici.

La quasi totalità delle prestazioni di oculistica viene oggi eseguita in day service. La degenerazione maculare essudativa, la cataratta e le complicanze oculari del diabete sono gli interventi più frequenti eseguiti al Policlinico di Bari. Si ricorre al ricovero per il trapianto di cornea, per alcune malattie della retina, nei casi di giudizio anestesiologico alto o severo e per i tumori.

