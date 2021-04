Nuove smart Eq fortwo e forfour Racingrey

ROMA (ITALPRESS) – smart festeggia l’arrivo del mondiale di Formula E nella Capitale con la racingrey, due nuove limited edition tutte italiane che, oltre a sottolineare il forte rapporto che da sempre lega la regina delle citycar con la Città Eterna, rende omaggio al mondo delle alte prestazioni 100% elettriche di cui, oltre al Mercedes-EQ Formula E Team, smart per prima si è fatta ambasciatrice con la smart e-cup.

Disponibile in soli 300 esemplari, EQ fortwo racingrey si distingue per la livrea ‘asphalt grey’, una riedizione della ‘edition onè che aveva riscosso un grande successo in passato. Uno stile particolarmente sportivo, sottolineato anche dai cerchi in lega Brabus grey da 16″ e la console in carbon look.

Ad arricchire la dotazione di serie di questa grintosa limited edition, il winter package con sedili riscaldabili, la telecamera con sensori di parcheggio, i fari full LED, le luci ambient e il nuovo smart media system connect. Sono invece 100 le unità disponibili per la EQ forfour racingrey, che conferma gli stessi equipaggiamenti dalla sorella a due posti, ma si differenzia per il look in total ‘graphite grey’. Le nuove limited edition sono già disponibili negli smart center a partire da 30.695 euro per la EQ fortwo racingrey con caricatore di bordo da 4,6 kW, mille euro in più se si desidera la forfour.

