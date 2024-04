Nuove tecnologie, “Musae S+T+ARTs”: incentivi per 880mila euro

È online il bando MUSAE S+T+ARTs per progetti residenziali collaborativi tra PMI e artisti, con scadenza fissata al 14 maggio 2024.

Verranno selezionati 11 team composti da una PMI e un artista che applicheranno il metodo Design Futures Art-driven (DFA) per lo sviluppo di prototipi innovativi (TRL5) fondati su scenari futuri ispirati all’intelligenza artificiale, la robotica e i dispositivi indossabili.

Il programma si divide in 2 fasi, ossia la generazione del concetto e la costruzione del prototipo, e include attività di formazione e l’accesso ai finanziamenti e all’expertise del consorzio MUSAE.

I team selezionati saranno supportati nella realizzazione della residenza, nelle mostre ed eventi pubblici durante il periodo di 11 mesi previsto dal bando, con la presentazione dei prototipi finali durante la mostra conclusiva a Bruxelles.

Possono candidarsi al bando i consorzi di PMI e artisti appartenenti ai Paesi eleggibili conformemente alle norme di Horizon Europe.

Il budget per il bando è pari a 880.000 euro, per un tetto di 80.000 per proposta finanziata (24.000 per l’artista e 56.000 per la Pmi).