Nuovi allestimenti per Nissan Ariya

ROMA (ITALPRESS) – Nissan amplia la gamma del suo crossover coupè 100% elettrico Ariya e aggiunge alla versione Evolve i tre nuovi allestimenti Engage, Advance e la sportiva Evolve+. Un totale di 4 versioni, per un’offerta ampia e articolata in grado di soddisfare le varie esigenze dei clienti in termini di autonomia, potenza, tipo di trazione (2WD o 4WD), allestimenti e contenuti tecnologici. “Ariya è stato pensato come veicolo elettrico in grado di adattarsi allo stile di vita dei clienti, i quali hanno dimostrato grande interesse nei confronti della vettura. Questo ci ha spinto ad ampliare la gamma, per rendere il nostro crossover 100% elettrico più accessibile e adatto a un pubblico più ampio” ha detto Leon Dorssers, Senior Vice Present, Region Marketing & Sales di Nissan AMIEO. Nissan Ariya Engage è la versione di ingresso della nuova gamma, disponibile con trazione 2WD e due opzioni per la batteria: 63 kWh, con 160 kW di potenza e coppia pari a 300 Nm, che garantisce fino a 404 km di autonomia; 87 kWh, con 178 kW di potenza e coppia pari a 300 Nm, per la quale l’autonomia arriva fino a 536 km. Gli esterni sono caratterizzati da fari LED, con controllo automatico degli abbaglianti, fendinebbia anteriori e fendinebbia posteriori LED, specchietti retrovisori riscaldati a ripiegamento automatico e i cerchi in lega da 19″.

Come per tutte le versioni di Nissan Ariya, l’abitacolo, comodo e spazioso, coniuga design moderno e funzionalità. I sedili ricoperti in tessuto di alta qualità sono regolabili in sei posizioni, i due display TFT da 12,3″ per cruscotto digitale e infotainment permettono di tenere sotto controllo i principali parametri della vettura e i sistemi di bordo. Ricca dotazione di tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui: e-Pedal Step per accelerare e rallentare la vettura usando un solo pedale, telecamera posteriore, frenata di emergenza intelligente con il riconoscimento di pedoni e ciclisti e il cruise control intelligente. E’ possibile interagire da remoto con la vettura tramite l’app NissanConnect Services, per inviare la destinazione al navigatore, regolare la temperatura dell’abitacolo, monitorare lo stato della batteria. Durante il viaggio, grazie a un sistema di comandi vocali, è possibile chiedere informazioni sul veicolo, gestire l’itinerario di viaggio, ricercare punti di interesse, regolare la temperatura dell’abitacolo e selezionare una playlist. Ariya è il primo modello Nissan con aggiornamenti software automatici via etere (Remote Software Upgrade) (es. aggiornamento software di gestione e controllo del sistema multimediale, architettura elettrica ed elettronica, telaio, sistema di climatizzazione, impostazioni del veicolo.

La versione Advance, anche questa disponibile con batteria da 63 kWh o 87 kWh, in aggiunta ai contenuti di Engage offre (elenco non esaustivo): e-4ORCE: è il più avanzato sistema di trazione integrale Nissan, costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote. e-4ORCE reagisce ai cambi di aderenza in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più velocemente dei tradizionali 4WD meccanici. Questo, unito al bilanciamento perfetto dei pesi e al sistema di controllo del telaio garantiscono sicurezza e controllo anche in caso di pioggia o neve. La frenata rigenerativa sui due motori, anteriore e posteriore, aumenta l’efficienza della batteria e riduce il beccheggio. Il risultato è maggiore autonomia e maggiore comfort anche in caso di brusca frenata.

ProPILOT con Navi-link: mantiene la vettura all’interno della corsia e alla distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati; acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Il sistema, inoltre, può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco. In fase di manovra in retromarcia, può azionare i freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze. Around View Monitor: offre una vista panoramica dall’alto a 360° intorno alla vettura, molto utile in fase di manovra. Sedili anteriori riscaldabili. Volante riscaldabile. Vetri privacy. Portellone posteriore con apertura hands-free.

La versione Evolve, già disponibile sul mercato e per la quale sono confermati tutti i contenuti di prodotto, si rivolge a clienti che in una vettura cercano stile, comfort e prestazioni brillanti. Due opzioni per la batteria, trazione 2WD o integrale e-4ORCE, con potenze da 160 kW a 225 kW e autonomia che raggiunge i 525 km con una sola ricarica.

L’allestimento con batteria da 87 kWh e trazione integrale e-4ORCE vanta una potenza di 225 kW (306 CV) e una coppia pari a 600 Nm che spingono la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. In aggiunta alla versione Advance, su Evolve sono disponibili: Cerchi in lega da 20″.

Tettuccio panoramico apribile. Piantone sterzo e console centrale a regolazione elettrica. Head-Up Display. Impianto stereo Bose con 10 diffusori. ProPILOT Park (sistema automatico di parcheggio). Evolve+ è la versione di Nissan Ariya senza compromessi. Una vettura dall’anima sportiva, con trazione integrale e-4ORCE, 290 kW di potenza e coppia pari a 600 Nm che le permettono di accelerare da 0 a 100 km in 5,1 secondi. Oltre a tutti gli accessori e le dotazioni della versione Evolve, Evolve+ è anche dotata di cerchi in lega da 20″ con copricerchi aerodinamici e sedili rivestiti in una preziosa nappa blu. Tutte le versioni della nuova gamma Nissan Ariya sono ordinabili presso la rete di concessionari Nissan, con prezzi a partire da 50.850 euro.

