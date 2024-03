Nuovi appuntementi con “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”

Milano, 12 mar. (askanews) – Nuove date in arrivo a grande richiesta per “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, il nuovo tour estivo di Fiorella Mannoia che sarà accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica nelle location più suggestive di tutta Italia: agli appuntamenti già annunciati, si aggiunge il raddoppio all’Anfiteatro di Tharros (OR) il 22 luglio, oltre al live del 21 luglio, e nuove tappe il 16 agosto all’Anfiteatro di Acri(CS), il 17 agosto al Palazzo Marchesale di Melpignano (LE) ed il 24 agosto a Castello Pasquini a Castiglioncello (LI).

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

L’artista romana, in un anno così speciale che vedrà Fiorella Mannoia spegnere 70 candeline, è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco.

A dare il via ai festeggiamenti in musica un appuntamento imperdibile il 3 giugno a Roma, con uno speciale concerto-evento tra le suggestive mura delle Terme di Caracalla.

Una nuova emozionante avventura per Fiorella Mannoia iniziata con il ritorno per la sesta volta in gara al Festival di Sanremo con “Mariposa”. Il brano, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna, ha vinto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, firmato in prima persona dalla cantante romana insieme a Cheope e Carlo Di Francesco che sigla anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri.

I biglietti per “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra” e per l’evento speciale di Roma alle Terme di Caracalla, prodotti e organizzati da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.