Nuovi concerti per “Note d’Archivio per il Miglio della Memoria”

Con la voce inconfondibile di Nada, una delle più iconiche della musica italiana, prosegue la rassegna “Note d’Archivio per il Miglio della Memoria”, organizzata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, realizzata con il contributo della Direzione generale Spettacolo e Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura, con la produzione esecutiva della Fondazione Pietà de’ Turchini. Nella sala Scarlatti, Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, ha proposto brani come Il porto di Livorno (di Piero Ciampi), la popolare Ma che freddo fa e grandi successi come Amore disperato. Le prossime tappe di “Note d’Archivio per il Miglio della Memoria”: Sabato 21 settembre, alle ore 11.00, lo storico Palazzo Diomede Carafa, sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, concerto “Napoletani prima…o poi” dell’ensemble Talenti Vulcanici; Domenica 29 settembre, alle ore 20.00, presso il Conservatorio di musica di San Pietro a Majella si terrà il concerto “Raiz canta Sergio Bruni”; Domenica 13 ottobre, nell’ambito della Domenica di carta – appuntamento annuale in cui le Biblioteche e gli Archivi del Ministero della Cultura iniziano straordinariamente per una giornata speciale e gratuita di iniziative – alle ore 11.30 la Sala del Lazzaretto dell’Ospedale di Santa Maria della Pace ospiterà l’appuntamento musicale con il Quartetto Gagliano; Sabato 30 novembre, alle ore 18.00, concerto della Big Band del Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella, diretta dal Maestro Marco Sannini. Tutti gli eventi sono gratuiti