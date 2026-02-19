Nuovi direttori dei musei a Napoli, Ercolano e Capri. Manfredi: Profili di alto livello

“Auguri di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei Palazzo Reale, Vomero, Ercolano e Capri. Tutti profili di alto valore di cui conosco da tempo la professionalità: lavoreremo insieme per consolidare ancora di più la crescita di Napoli come capitale mondiale della cultura”. Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla nomina dei nuovi direttori dei musei di Napoli e area metropolitana. I direttori sono: Alessandra Necci alla guida di Palazzo Reale a Napoli; Almerinda Padricelli ai Musei nazionali del Vomero; Luca di Franco ai Musei e parchi archeologici di Capri; Federica Colaiacomo al Parco archeologico di Ercolano.