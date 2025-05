Nuovi linguaggi del cibo tra media, marketing e politiche alimentari: seminario ad Agraria

Si terrà giovedì 29 maggio, alle ore 14, presso l’Aula Patologia al 2° Piano del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il seminario dal titolo “Social Flavor e Food Platform Seriality: nuovi linguaggi del cibo nell’era digitale”.

Il seminario affronterà tematiche emergenti come il social flavor, ovvero la costruzione dei gusti alimentari attraverso i social network, l’ascesa dei micro e nano food influencer come attori strategici nel marketing agroalimentare e la serialità culinaria digitale che ridefinisce l’esperienza di consumo in chiave continua e interattiva.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Rural Hack, laboratorio permanente sulla trasformazione digitale del sistema agroalimentare, intende offrire agli studenti una riflessione critica su come i social media e le piattaforme digitali stiano trasformando profondamente il modo in cui il cibo viene rappresentato, consumato e raccontato.

A condurre il seminario sarà Martina Masullo, dottoranda in Politica e Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, esperta in media studies, serialità e consumi generazionali.

“Il cibo è sempre più un fenomeno culturale, narrativo e sociale – spiega Martina Masullo – e comprendere come si muove nei media è fondamentale per chi opera nelle politiche agrarie e nei sistemi alimentari”.

Dopo una introduzione di contesto tenuta dalla professoressa Teresa del Giudice l’incontro sarà introdotto da due figure di rilievo nel panorama accademico e della ricerca interdisciplinare, Alex Giordano, professore di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Giustino Fortunato e docente di Marketing e Trasformazione Digitale presso l’Università Federico II di Napoli e direttore scientifico di Rural Hack e Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali e direttore del laboratorio OPEN CLASS dell’Università degli Studi di Salerno.

Il seminario si colloca nel percorso di aggiornamento e innovazione del corso di Politica Agraria, tenuto dalla professoressa Teresa del Giudice, offrendo agli studenti nuovi strumenti per leggere le interconnessioni tra governance alimentare, consumo e comunicazione.