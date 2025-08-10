Nuovi ospiti per Emis Killa che torna live con EM16!

Milano, 10 ago. (askanews) – Emis Killa torna live con EM16! L’esclusivo concerto si terrà il 10 settembre 2025 a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends and Partners e Vivo Concerti. Emis Killa ha annunciato nuovi ospiti che lo raggiungeranno sul palco per celebrare insieme il mondo hip hop: Guè, Lazza, Niky Savage e Paky vanno ad aggiungersi a Gemitaiz, Jake La Furia, Massimo Pericolo, Neima Eizza, Nerissima Serpe e Papa V. La lineup si arricchisce di rappresentanti della vecchia e della nuova scuola rap che apporteranno ciascuno la propria cifra personale allo show, ma le sorprese non sono finite e si aggiungeranno presto altre novità.

Durante EM16 avrà luogo la grande finale di Cypha Killa, la battle freestyle organizzata da Emis Killa e Mastafive in cui 16 MC (Master of Ceremonies) si sfideranno per incoronare il vincitore. Dieci dei partecipanti sono stati selezionati direttamente durante ritrovi spontanei per freestyler in 10 diverse Regioni italiane, mentre sei arrivano dal vivaio in cui è cresciuto Emis Killa: il muretto di San Babila a Milano. Ai piatti ci sarà DJ DOUBLE S, già dj ufficiale del torneo italiano di Freestyle Tecniche Perfette, vinto nel 2007 dallo stesso Emis Killa.

EM16 è una data evento grazie alla quale Emis Killa tornerà a Fiera Milano Live, circondato dai suoi fan e da ospiti speciali, tutti in qualche modo significativi per la carriera dell’artista. Icone del rap italiano e nuove leve della scena si daranno il cambio sul palco, affiancando Emis Killa che sarà il protagonista di tutta la serata, dimostrando il carisma e la dedizione che lo hanno portato a diventare uno dei nomi più iconici e riconoscibili della scena hip-hop del nostro paese.

Il legame tra Emis Killa e la città di Milano è oramai indissolubile, da sempre imprescindibile per la sua carriera: il capoluogo lombardo è dove la scena rap italiana ha messo le sue radici fin dall’inizio, creando un ambiente in cui sono fioriti alcuni dei nomi più importanti dell’hip-hop nostrano, fra cui Emis Killa stesso, che ha esordito con le battle freestyle allo storico muretto di San Babila. Di lì in poi la sua carriera ha spiccato il volo, un’evoluzione che ha coronato Emis Killa come uno degli esponenti più affermati del rap italiano, che però non ha mai perso il contatto con le sue radici da freestyler e con le sue origini dalla scena underground milanese.

Emis Killa ha iniziato il suo 2025 con la pubblicazione di “Demoni” lo scorso febbraio, per poi tornare a maggio con il singolo “In auto alle 6:00”, collaborazione con l’artista e amico di lunga data Lazza, prodotto da Takagi & Ketra, brano struggente in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante. EM16 sarà la continuazione di quest’anno all’insegna della musica, una celebrazione dell’hip-hop e della carriera di Emis Killa, dopo il successo da oltre 25mila persone presenti di EM15 nel 2024.

Tutti coloro che erano presenti al “No Phone Party” del 15 dicembre 2024 al Fabrique di Milano hanno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Per qualsiasi informazione: https://www.friendsandpartners.it