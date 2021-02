Nuovi sblocchi professionali nel settore energetico: tecnici specializzati con i corsi Its Energy Lab

Tecnici altamente qualificati per la gestione dei vettori energetici: la Fondazione I.T.S. Energy-lab ripropone percorsi biennali di eccellenza post diploma nell’Area “Efficienza Energetica” in ambito “Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico”.

La Fondazione Its Energy – Lab è un Istituto Tecnico Superiore specifico per il settore, riconosciuto e autorizzato dal Miur e dalla Regione Campania ad erogare istruzione superiore post-diploma professionalizzante non universitaria. Tra i vari soci, si annoverano la Graded SPA, le Università degli Studi del Sannio e di Salerno, la Siram Spa.

La formazione si concretizza in percorsi biennali di formazione tecnica avanzata, in grado di specializzare e qualificare giovani pronti ad entrare nel mercato del lavoro come tecnici esperti di efficientamento energetico, sistemi di gestione dell’energia, edilizia sostenibile, nonché di progettazione integrata Bim (Building Information Modeling) -oriented e di riqualificazione di manufatti edili civili e industriali, in un’ottica di ottimizzazione degli impianti e dei consumi energetici. I corsi consentono di ottenere un diploma di Istruzione Tecnica Superiore pari al livello V dell’European Qualification Framework (EQF 5), riconosciuto in Italia e in Europa.

L’offerta formativa è caratterizzata da un percorso biennale di durata complessiva pari a 1.800 ore, di cui 1080 di attività d’aula e di laboratorio (finalizzate a trasferire conoscenze teoriche e competenze tecnico-pratiche anche mediante l’utilizzo di macchinari e software di progettazione utilizzati dalle aziende del settore) e 720 di tirocinio, realizzabili presso aziende partner o appartenenti comunque all’area dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile.

Ciascun percorso è rivolto a un massimo di 24 giovani di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni. La frequenza al corso è obbligatoria e gratuita.

Le attività formative si svolgeranno presso la sede operativa della Fondazione c/o l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Galilei – Di Palo” (Via Filippo Smaldone s.n.c., a Salerno) e/o presso i laboratori dei soci fondatori. Le attività di stage si svolgeranno presso le aziende socie della Fondazione e/o altre aziende della filiera dell’efficienza energetica.