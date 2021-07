Nuovi vantaggi su gamma Fiat e Lancia Ypsilon

TORINO (ITALPRESS) – E’ stata varata una nuova misura di incentivazione statale per agevolare la transizione ecologica verso modelli a minore impatto inquinante. Per accedere all’incentivo sarà necessario rottamare la propria vettura a benzina sino alla classe di emissioni Euro 2, o diesel sino all’Euro 5, e acquistarne una nuova. Non solo: gli incentivi statali si sommano alle proposte finanziarie di FCA Bank, con prima rata a gennaio 2022, per vantaggi che sulla gamma Fiat arrivano sino a 10.000 Euro e che consentono di mettersi al volante di una nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic a partire da 9.850 Euro. Nel dettaglio, Fiat Panda e Fiat 500, le regine del segmento A, con incentivo e finanziamento FCA Bank partono rispettivamente da 8.500 e 10.500 Euro. Fiat Tipo, sempre più dinamica e tecnologica, è disponibile a partire da 11.900 Euro.

La 500L MultiJet, che offre spazi efficienti e sfruttabili e grande maneggevolezza nel traffico cittadino, per soddisfare i bisogni concreti della mobilità quotidiana, è offerta a partire da 15.500 Euro. Sempre nella Famiglia 500, il crossover Made in Italy 500X con motore MultiJet parte da 15.900 Euro.

Oggi, sfruttando l’incentivo statale in caso di rottamazione e grazie alla proposta finanziaria dedicata, Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio che permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 13%, è offerta a 9.850 Euro. Per comunicare a tutti gli Italiani queste straordinarie opportunità, prende il via una nuova campagna declinata sui canali Tv e digital, con la quale Fiat, Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri, celebra anche il successo della Nazionale di calcio agli Europei dello scorso 11 luglio, giorno del 122esimo compleanno del brand.

