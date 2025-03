Nuovi video di auguri al Papa dai campioni di calcio italo-argentini

Protagonisti di We Play for Peace, nei video Pirlo, Zaccardo e altri

Roma, 19 mar. (askanews) – Continuano ad arrivare messaggi di sostegno a Papa Francesco. Stavolta ad augurare una pronta guarigione al Santo Padre sono il calcio italiano e quello argentino, attraverso i loro Campioni del mondo del 2006, Andrea Pirlo e Cristian Zaccardo, e del 2022 Angel Di Maria ed Enzo Fernandez, insieme ai Presidenti delle rispettive federazioni calcistiche nazionali, Gabriele Gravina, per la FIGC, e Claudio Tapia per l’AFA. Video messaggi sono stati caricati sul profilo Instagram @weplay.forpeace.Molti i campioni e i protagonisti della Partita per la Pace che nei giorni scorsi hanno inviato i loro messaggi di saluto al Santo Padre, in occasione del XII anniversario del suo Pontificato e per augurargli una rapida ripresa: da Neymar a Ivan Rakitic, da Ciro Ferrara a Sebastian Frey, dal Pibe Valderrama a Iker Muniain, da Ricardo Lopez a Shota Arveladze.La Partita per la Pace è l’iniziativa interreligiosa e benefica, promossa e fortemente voluta da Papa Francesco dall’inizio del suo Pontificato, con l’obiettivo di trasmettere, insieme alle più grandi giocatori e leggende del calcio, i valori della pace e della fraternità tra i popoli, seriamente minacciati negli ultimi anni e, ancor più recentemente, a causa del complesso scenario internazionale, segnato da crescenti tensioni.Nelle tre edizioni di questo evento, più di centoventi giocatori di diverse religioni e credenze hanno già partecipato, contribuendo così al sostegno dei vari programmi di Scholas Occurrentes, organizzazione internazionale senza scopo di lucro di diritto pontificio, creata da Papa Francesco nel 2013, che si propone di trasformare l’educazione e promuovere l’inclusione sociale.Attraverso lo sport, linguaggio universale capace di abbattere barriere e unire le persone, la Partita per la Pace diventa simbolo di un impegno concreto per una convivenza pacifica fra i popoli.Con i loro video-messaggi, le grandi icone del calcio mondiale desiderano inviare un saluto speciale a Papa Francesco, esprimendo la loro gratitudine e sostegno, un abbraccio a distanza con la speranza di ispirare milioni di appassionati a credere e impegnarsi nel dialogo, nella solidarietà e nella costruzione di un futuro migliore.Questa azione promuove l’abbraccio fraterno “come balsamo per guarire le ferite, come rifugio più caldo che possiamo offrire a chi ha bisogno di noi, dove la tristezza svanisce e la gioia si moltiplica, le paure si calmano e lo spirito si nutre. Viviamo chiedendo che le cose cambino, ma siamo noi a dover cambiare perché le cose cambino”. Testi dall’opera “Abbraccio fraterno” dal poeta e filantropo Alejandro Roemmers presentata in Piazza San Pietro, nel giugno 2013.Per maggiori informazioni sulla Partita per la Pace, visita www.weplayforpeace.org o il profilo Instagram @weplay.forpeace.