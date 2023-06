Nuovo Aeroporto Costa d’Amalfi a Salerno, martedì 13 la presentazione del progetto

Sarà presentato martedì 13 giugno alle ore 17, presso il Teatro Augusteo di Salerno, il Nuovo Aeroporto ‘Costa d’Amalfi’ a Salerno.

Opera dello studio di architettura Atelier(s) Alfonso Femia, il progetto, si legge in una nota “è articolato intorno a una forte identità iconica del terminal e risponde agli obiettivi di modularità, espansibilità, prestazione energetica (sostenibilità), rispetto per l’ambiente. In una scelta architettonica armonica con lo scenario dell’entroterra salernitano che parla di integrazione con il territorio e connessione con il paesaggio”.

Previsti gli interventi di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania; Vincenzo Napoli, s indaco di Salerno; Franco Alfieri, pr esidente della Provincia di Salerno; Roberto Barbieri, Amministratore delegato della Gesac; Bruno Discepolo, a ssessore regionale al Governo del Territorio; Luca Cascone, c onsigliere regionale; Alfonso Femia, Atelier(s) Alfonso Femia, Gruppo progettazione Aeroporto; Giuseppe Di Bari, Director of Engineering and Operations Deems Gruppo progettazione Aeroporto.