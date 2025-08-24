Nuovo album per la band britannica Wolf Alice: “The clearing”

Milano, 24 ago. (askanews) – È uscito in fisico e in digitale “The clearing” (https://columbia.lnk.to/WolfAlice), il nuovo attesissimo album della band britannica Wolf Alice, contenente il nuovo singolo Just two girls, da oggi in radio.

Parlando del nuovo singolo Just two girls, la frontwoman Ellie Rowsell racconta: “L’ispirazione mi è venuta durante alcune cene con le mie amiche, una alla volta, in momenti diversi. Mi sono accorta di quanto spesso dicevo ‘Oh mio Dio, hai proprio ragione!’ ed è stato bello rendermi conto di quanto siano preziose e rassicuranti queste conversazioni, e di quanto io stia imparando da esse. In questo periodo sto cercando di capire molte cose, come l’invecchiare, e mi trovo a riflettere molto anche sull’aspetto fisico. Sono temi che condividi con le tue amiche, e all’improvviso non ti sembrano più così pesanti. Mi è sembrato naturale che ci fosse una canzone che raccontasse proprio questo.

Dopo aver pubblicato tre singoli dirompenti “Bloom Baby Bloom” (QUI un’incredibile performance live che hanno realizzato al Jimmy Kimmel Live!), “The Sofa” e il più recente “White Horses”, ciascuno capace di svelare una precisa direzione sonora, “THE CLEARING” arriva come un momento di cristallizzazione per una delle band più creative ed emotivamente intense del Regno Unito. Scritto nel quartiere londinese Seven Sisters, e registrato l’anno scorso a Los Angeles con il vincitore di GRAMMY e produttore Greg Kurstin, il nuovo progetto “The clearing” è un album senza tempo e riunisce una serie di brani che mostrano l’ambizione, le idee e le emozioni che hanno spinto la band a realizzarlo: è il lavoro più raffinato di Wolf Alice fino a oggi. “The clearing” è un classico disco pop/rock che strizza l’occhio agli anni ’70, pur restando fermamente ancorato al presente. Se i Fleetwood Mac scrivessero oggi un disco nel Nord di Londra, il risultato potrebbe ricordare questa sequenza di tracce grandiose e diverse l’una dall’altra.

“The clearing” è un disco che parla di arrivo, non una meta precisa ma una ritrovata serenità lungo il cammino. Che si tratti dell’autoanalisi di Thorns, della nostalgia struggente di Leaning Against The Wall o dell’intimità ruvida di Play It Out, ogni brano segna una tappa nell’evoluzione della band. Un album fondamentale, tanto nel concetto quanto nella realizzazione, che non rappresenta una reinvenzione, ma piuttosto il pieno riconoscimento delle capacità del gruppo: intenso e vulnerabile, giocoso e profondo al tempo stesso. Al centro spicca la scrittura poetica in continua trasformazione di Ellie Rowsell, accompagnata dalla voglia condivisa con Joff, Theo e Joel di divertirsi, forti della loro ambizione e della piena consapevolezza del proprio talento in questo momento unico della loro carriera. Dall’euforia di Bread Butter Tea Sugar, all’accettazione in The Sofa, l’album racconta una band che non ha paura di spingersi oltre come mai prima d’ora.

I Wolf Alice adesso sono pienamente padroni della propria identità: non più alla ricerca, ma pronti a entrare con sicurezza in un nuovo capitolo.

Il titolo dell’album serve sia come una dichiarazione di intenti sia come fulcro emozionale. I quattro componenti della band si ritrovano ora a meditare su cosa rimane quando le insicurezze e le incertezze dei vent’anni se ne vanno.

In White Horses, il messaggio “Know who I am, that’s important to me. Do what I can to see the wood from the trees” non suona come un trionfo, ma come un’accettazione serena. The Clearing rappresenta il lavoro più compiuto e toccante dei Wolf Alice fino a oggi.