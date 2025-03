Nuovo album per M¥SS KETA e tour in Italia e in Europa

Milano, 9 dic. (askanews) – M¥SS KETA, voce unica nel panorama musicale italiano, annuncia il suo nuovo album, in uscita il 17 gennaio 2025. Un titolo inusuale, solo un semplice . un segno della punteggiatura che lei ha scelto per il suo nuovo lavoro. Dall’Enciclopedia Treccani: “Il punto è il più forte tra i segni di punteggiatura. Indica una netta interruzione del discorso e si colloca a conclusione di una frase o di un periodo. Dopo il punto si usa sempre l’iniziale maiuscola.”

Il disco è disponibile in pre-save e in pre-order a questo link, nei formati vinile e CD. Da marzo 2025 avrà inizio il suo “TOUR.”, che la vedrà calcare i palchi dei club italiani e di sette città europee.

Le novità arrivano dopo la recente pubblicazione dell’ultimo singolo “Nevrotika”: un beat incessante e barre al vetriolo che giocano con il glamour, facendo l’occhiolino al rock e al dark side, in un perfetto mix di autoironia, glam estremo e libertà pura. Il videoclip è una rivisitazione on the road in chiave moderna de Il Mago di Oz, che vede la partecipazione di Silvia Calderoni, performer, attrice e autrice della scena contemporanea di ricerca italiana.

L’angelo dall’occhiale da sera e dal volto velato ha fatto il suo ritorno il 25 ottobre con “Vogliono essere me”, primo singolo digitale di questo nuovo progetto discografico, un brano affilato, diretto, viscerale e divertente. Con lo stile che la contraddistingue dagli esordi, senza filtri, giocando fra reale e fittizio, l’artista qui si lancia su un croccante beat baile funk, con colpo di scena fidget house. Il videoclip è una vera e propria performance, in cui M¥SS diventa essa stessa un piatto da portata, di cui tutti gli invitati al banchetto sono chiamati a nutrirsi. A marzo 2025 partirà il “TOUR .”, prodotto da Thaurus per l’Italia e Buback Tonträger GmbH per l’Europa. Prima tappa il 1° marzo dal Trabendo di Parigi (FR), proseguirà poi il 2 marzo al Melkweg di Amsterdam (NL), il 7 marzo all’Hotel Shanghai di Essen (DE), l’8 marzo all’O2 Academy Islington di Londra (UK), il 12 marzo dal Flex di Vienna (AT), il 14 marzo dall’Im Wizemann di Stoccarda (DE) e il 15 marzo dall’Huxleys di Berlino (DE). Sarà poi la volta dei club italiani, il 5 aprile al Cieloterra di Roma, continuando l’11 aprile al Link di Bologna, il 12 aprile all’Hall di Padova, il 21 aprile all’Eremo di Molfetta (BA), il 24 aprile al Tenax di Firenze, per concludere l’8 maggio all’Alcatraz di Milano.

M¥SS KETA è una, cento, mille donne; performer situazionista, icona non convenzionale, diva definitiva, sempre in prima fila nei dibattiti su tematiche legate ai diritti civili, alla parità di genere e al mondo LGBTQ+, di cui è la paladina. Il suo stile musicale è sospeso tra vari generi, ma si avvicina al pop e al rap con una forte componente elettronica, il tutto restituito attraverso una vera e propria attitudine punk, mentre i suoi testi parlano con tono ironico e dissacrante del mondo contemporaneo e delle sue contraddizioni, di quello che accade alla luce del sole o nell’oscurità di un club. Il suo album . apre la strada ad un nuovo capitolo dell’artista.