Nuovo allestimento “Deep Sky” per Lexus UX Hybrid

Lexus presenta il nuovo UX Hybrid Deep Sky, dal carattere esclusivo ed elegante grazie alle nuove colorazioni, i nuovi elementi di design e alla possibilità di rendere l’auto unica grazie alla personalizzazione interna.

Una versione limitata di soli 60 pezzi unici prenotabili esclusivamente on line e personalizzabili all’interno con il proprio nome, come per un oggetto di lusso raffinato ed esclusivo. Inoltre, secondo la filosofia Omotenashi pilastro fondamentale del DNA LEXUS che si esprime nella cura dei dettagli e nell’attenzione al cliente, all’interno della vettura è presente una ‘gift box’ con alcuni oggetti della Lexus Boutique per vivere il brand Lexus in tutti i momenti della vita quotidiana. La nuova versione è disponibile in due colorazioni Bi-tone, il Sonic Titanium e il Celestial Blue entrambi con tetto nero a contrasto e finiture black. Si distingue inoltre per il design esclusivo dei cerchi in lega da 18 ” Black design, il battitacco retroilluminato e gli interni in pelle Tahara in tinta con il colore esterno. La ricca dotazione di serie è completata da una connessione a 360 in linea con le esigenze attuali di un cliente sempre più al passo con i tempi

La versione speciale è equipaggiata con il Lexus Media Display da 10,3″ e con il sistema di navigazione Lexus Navigation e offre tecnologie intuitive Lexus come un controller touch pad sulla console centrale e un accesso continuo allo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. Dispone inoltre dell’app Lexus Link per programmare viaggi, programmare la manutenzione o tenere traccia degli stili di guida. Di serie l’innovativo sistema di sicurezza attivo Lexus Safety System+ includendo anche il Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert. Il nuovo Lexus UX Deep Sky, sarà prenotabile esclusivamente online. Per la prenotazione, tutti gli interessati potranno accedere al sito lexus.it e versare un importo indicato seguendo le indicazioni riportate sulla pagina dedicata. Dopo aver ricevuto il numero di prenotazione, il cliente sarà contattato dal concessionario indicato per fissare un primo appuntamento per finalizzare l’ordine e scegliere il suo stile di personalizzazione.

Per l’occasione Lexus lancia il WeHybrid Lexus Insurance, l’innovativa polizza RC Auto chilometrica gratuita quando si guida in elettrico. L’assicurazione WeHybrid Lexus Insurance sfrutta i benefici provenienti dalla tecnologia ibrida di Lexus e offre una copertura RC Auto completa il cui premio dipende solo dal chilometraggio percorso con il motore termico (5 cent / km con la sola garanzia RC Auto, 7cent / km includendo la garanzia Collisione), poichè i chilometri percorsi in modalità EV sono gratuiti. Per tutti, indipendentemente dall’età, residenza anagrafica dell’assicurato e dalla classe di appartenenza assicurativa, Il costo dell’assicurazione sarà legato al reale comportamento di guida dell’utilizzatore e non dal territorio di residenza. Con WeHybrid Lexus Insurance, gli automobilisti che adotteranno uno stile di guida virtuoso, che massimizza l’utilizzo di elettricità, oltre al contenimento di consumi ed emissioni, potranno conseguire dei benefici tangibili sul premio assicurativo e ridurre l’esborso finanziario: il premio infatti viene addebitato mensilmente in base alla distribuzione in EV.

La versione UX Hybrid Deep Sky avrà un listino di 44.000 euro, prezzo che scende a 38.500 grazie agli Hybrid bonus di 5.500 euro, per chi passa al Premium Hybrid Electric di Lexus senza vincoli di permuta o rottamazione.

