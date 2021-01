Nuovo bando per Borse di studio presso Ambasciate e Consolati

Online il nuovo Bando MAECI-MIUR-CRUI che offre 101 borse di studio per lo svolgimento di tirocini curricolari in Ambasciate, Rappresentanze, Consolati e Istituti italiani di cultura all’estero. Le date sono 11 gennaio – 9 aprile 2021. La durata è 3 mesi, prorogabile fino ad un ulteriore mese. La destinazione riguarda Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura (IIC). Il “Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane” è frutto di una collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per lo svolgimento di 101 tirocini curricolari dislocati in varie sedi diplomatiche. Tra le tipologie di Sedi del MAECI: Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura (IIC). I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna.Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione che risultino iscritti ad uno dei corsi di laurea indicati nel bando Sono inoltre richiesti: cittadinanza italiana; non essere stati condannati per delitti non colposi, avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;

avere una conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2 e aver riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30; avere un’età non superiore ai 29 anni ; nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali) o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera diplomatica.