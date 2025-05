“Nuovo Cinema Coraggioso”, video prodotti dagli studenti: ecco le scuole campane coinvolte

Da studenti a giovani registi: si conclude in Campania la sezione regionale di “Nuovo Cinema Coraggioso – Sognare il presente”, la nuova edizione del progetto nazionale presentato da ZaLab, con gli eventi finali nelle scuole a partire dal 21 maggio dove saranno proiettati i video prodotti dagli studenti, con la collaborazione di Cps Comunità Promozione e Sviluppo. Sono state coinvolte a Castellammare di Stabia l’Istituto Comprensivo 2 Panzini e l’Istituto Tecnico Industriale Renato Elia, e a Scafati l’Istituto Comprensivo Carolina Senatore Martiri d’Ungheria e l’Istituto d’Istruzione Superiore Pacinotti.

Grazie a proiezioni e laboratori di cinema in classe con docenti e professionisti del settore, gli studenti sono diventati da semplici spettatori degli organizzatori culturali, arrivando ad ideare e realizzare un contenuto video finale (un corto, un’intervista) a partire da temi di rilevanza sociale, che oggi proiettano in un evento conclusivo. È questo l’obiettivo dell’iniziativa, che ha coinvolto oltre 50 scuole in oltre 10 regioni, realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC – Ministero della Cultura e Mim – Ministero dell’Istruzione e del Merito (cinemaperlascuola.istruzione. it).

Al via da mercoledì 21 maggio, gli eventi finali nelle scuole, durante i quali gli studenti presenteranno ai propri coetanei i lavori prodotti con strumenti cinematografici. Si inizia a Scafati, in provincia di Salerno, all’Iis Pacinotti: i ragazzi della classe IV O presenteranno la proiezione di “Un giorno la notte” di Michele Aiello e Michele Cattani, documentario su cui hanno lavorato nei mesi di laboratorio, che si concentra sull’integrazione e sulla solidarietà, e i loro video sul tema con l’intervista a Angelo Santoro, presidente della sezione provinciale di Salerno dell’Ente Nazionale Sordi (Ens).

Martedì 27 maggio, presso l’ITI Renato Elia di Castellammare di Stabia, l’evento a scuola in mattinata vedrà la classe IV H presentare prima la proiezione del film documentario “Navalny” di Daniel Roher, e successivamente l’intervista realizzata dai ragazzi al giornalista Tiziano Valle del quotidiano locale Metropolis.

A concludere il ciclo, giovedì 29 maggio l’evento finale all’IC Martiri d’Ungheria Carolina Senator di Scafati con la proiezione del documentario “La quercia e i suoi abitanti” presso l’istituto scolastico, con un lavoro dei ragazzi sul tema ambientale, e venerdì 30 maggio presso l’IC Panzini 2 ancora a Castellammare di Stabia con la proiezione del film di animazione “Il mio amico robot”, per ragionare insieme su futuro, amicizia e tecnologia.

L’edizione di quest’anno ha avuto come titolo “Sognare il presente” perché affronta le tematiche più urgenti della contemporaneità, attraverso la consultazione di un catalogo cinematografico pensato per esplorare i valori del coraggio, delle emozioni, delle relazioni, della natura e del rispetto dell’altro. Con una selezione di cortometraggi e lungometraggi italiani e internazionali, il progetto incoraggia l’immaginazione, la riflessione critica e l’azione e invita studenti e docenti a esplorare attraverso il cinema le sfide contemporanee e le emozioni che caratterizzano il nostro tempo.

