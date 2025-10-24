Nuovo Codice dello Spettacolo e riequilibrio territoriale, a Napoli incontro promosso dall’Agis

“Il nuovo codice per lo Spettacolo dal vivo” è il titolo dell’incontro programmato a Napoli, lunedì 27 ottobre alle ore 10 presso la Multisala Filangeri, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione degli 80 anni dell’Agis, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Organizzato dall’Unione Regionale Agis Campania, di concerto con le Unioni Regionali Agis di Puglia e Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, l’evento accoglie le riflessioni dei maggiori rappresentanti dello Spettacolo italiano sui contenuti del Decreto Legislativo di riassetto dell’intervento pubblico per il settore, attuativo della Legge 106/2022 – “Codice dello Spettacolo”, e in particolare sul tema del riequilibrio territoriale.

Moderato dal giornalista e saggista Alessandro Barbano, l’incontro sarà introdotto da Luigi Grispello (presidente Unione Agis della Campania) ed accoglierà gli interventi di Francesco Giambrone (presidente Agis nazionale), Marco Parri (presidente Federvivo) e Antonio Buccioni (Presidente Fisp – Federazione Italiana Spettacolo Popolare). Nel corso della manifestazione sono previsti altresì gli interventi di Rosanna Romano (direttore Generale Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania), Adriano Giannola (Presidente Svimez), Pierpaolo Forte (professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università degli Studi del Sannio), Fulvio Macciardi soprintendente del Teatro di San Carlo di Napoli e presidente Anfols.

“Questo incontro – sottolinea Luigi Grispello – è un’occasione importante per valutare l’efficacia del provvedimento ad offrire maggiore possibilità alle aree geograficamente svantaggiate del nostro territorio nazionale”.