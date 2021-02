Nuovo Consolato italiano in Repubblica Ceca

Brno avrà finalmente il suo Consolato onorario d’Italia. L’Ambasciata d’Italia a Praga ha individuato in Pavel Zezula, presidente del CdA di Nová Mosilana (gruppo Marzotto), la persona chiamata a ricoprire l’incarico. Il consolato onorario sarà operativo dal secondo trimestre di quest’anno. “Con la nomina di Pavel Zezula a console onorario, prende avvio una nuova fase della presenza italiana in Moravia”, ha sottolineato l’ambasciatore italiano S.E. Aldo Amati. In una recente intervista realizzata dalla Camera di Commercio Italo – Ceca, il nuovo Console aveva ribadito l’amicizia tra i due popoli e la necessità che l’interscambio decolli dopo un periodo così buio come quello che stiamo attraversando per il Covid.