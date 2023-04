Nuovo console a Rapa Nui

L’Italia ha un nuovo corrispondente consolare a Rapa Nui, nell’Isola di Pasqua. Si chiama Enzo Moglia, ha 50 anni ed è attualmente professore di fisica, matematica e astronomia presso il Colegio San Sebastian de Akivi nell’Isola di Pasqua. Enzo Moglia è anche Direttore del Planetario di Rapa Nui. Ne dà notizia l’Ambasciata italiana a Santiago che lo presenta su vai.cl

“Enzo si è interessato all’astronomia fin da bambino quando a sette anni, nella biblioteca dei suoi genitori a Santiago, trovò un libro che lo affascinò: Cosmos, del leggendario divulgatore Carl Sagan, in cui spiega e ritrae l’universo”, si legge nell’articolo. “Prima di occuparsi di astronomia si è laureato in Ingegneria alimentare e per 15 anni ha lavorato nell’industria alimentare, delle biotecnologie e dei cosmetici. Successivamente si è laureato in Pedagogia con specializzazione in matematica presso l’Universidad Alberto Hurtado. Negli stessi anni ha visitato Rapa Nui e si è innamorato dell’isola, del paesaggio, della cultura, della gente. Decise quindi di tornare e stabilirvisi lavorando come insegnante”.

“Dirige inoltre il laboratorio di astronomia Kohu Ra’a, che ha ottenuto il 1° posto al 6° Congresso scolastico di astronomia (Università di Concepcion) e il 1° posto all’EXAEQUO Science in Action (Unione Astronomica Internazionale) ad Alcoil, Spagna. In questo laboratorio Enzo spiega ai bambini l’importanza dello studio delle stelle e la loro relazione con l’archeologia sempre nell’ottica della cultura dell’Isola di Pasqua, una cultura misteriosa, unica e magica. Grazie a tale impegno ha partecipato al 5° Summit per la diffusione dell’Astronomia (Universidad de La Frontera) a Temuco, in Cile, e al VII Seminario Interamericano di Astronomia nella Cultura (Universidad de la Serena)”.

Come discendente di italiani, conclude l’articolo, Enzo Moglia “si sente onorato di poter svolgere la funzione di Corrispondente consolare ricordando i suoi antenati e i sogni che li avevano portati a venire in Cile”.