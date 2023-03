Nuovo console d’Italia a Monaco di Baviera

“Care e cari connazionali, rivolgo a ciascuno di voi il mio più caloroso saluto nel giorno in cui assumo, con entusiasmo unito a un profondo senso di responsabilità, l’incarico di Console Generale d’Italia a Monaco di Baviera. Trovo in Consolato una squadra ben affiatata e motivata, cui mi unisco da oggi con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi a voi erogati e rispondere, al meglio delle nostre possibilità, alle vostre esigenze, che riflettono le diverse anime della collettività italiana in Baviera”. Così Sergio Maffettone, nuovo Console generale a Monaco di Baviera, nel messaggio ai connazionali pubblicati sul sito web del Consolato.

“Vi assicuro fin da adesso il massimo impegno e vi trasmetto il profondo senso di orgoglio di far parte da oggi assieme a voi della folta comunità italiana residente in Baviera, un’autentica risorsa per l’Italia di cui possiamo e dobbiamo essere tutti fieri”, continua Maffettone. “Rivolgo altresì agli amici tedeschi un caro saluto, con l’obiettivo di portare più Italia in Baviera, in stretto raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Berlino, sul fronte dei rapporti economici, commerciali, scientifici, accademici, culturali e sportivi. Assieme possiamo contribuire a rafforzare ulteriormente i già eccellenti rapporti tra i nostri due Paesi in Baviera”.

Napoletano, classe 1974, Maffettone è laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, dal luglio 1996 al marzo 1997 ha studiato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Monaco (Ludwig Maximilian Universität) con i professori Claus Roxin e Klaus Volk per preparare la tesi di laurea in Diritto Penale Internazionale sul Riciclaggio Internazionale di Denaro.

Nello stesso periodo è stato docente di italiano per la formazione degli adulti a Monaco di Baviera.

In carriera diplomatica dal 2001, è stato Capo dell’Ufficio economico-commerciale dell’Ambasciata in Albania, Capo della Componente civile del Provincial Reconstruction Team (PRT) a guida italiana ad Herat (Afghanistan), Primo Segretario presso l’Ambasciata d’Italia in Cina e Console Generale a Chongqing.

Dall’ottobre 2019 al gennaio 2023 ha ricoperto il ruolo di Capo della Segreteria dei Sottosegretari Manlio Di Stefano e Giorgio Silli.