Nuovo console italiano a Bangalore

Come trasmesso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il nuovo Console Generale d’Italia a Bangalore, Alfonso Tagliaferri, ha incontrato in questi giorni il Vice Segretario del Protocollo di Stato del Karnataka, Veerabhadra Han chinal, presso la Vidhana Soudha, sede della legislatura statale. Si è trattato del primo incontro ufficiale del nuovo Console Generale a Bangalore, capitale del Karnataka, in cui sono state condivise idee per rafforzare ulteriormente i legami tra l’Italia e il Karnataka; S&T e manifatturiero i focus, in particolare, in cui si è concentrato il confronto.

L’Ambasciatore d’Italia in India, Vincenzo de Luca, ha commentato: “Con la presentazione ufficiale del Console Generale, inizia una nuova fase della presenza italiana in uno stato chiave dell’India, il Karnataka, considerata la regione più avanzata dell’innovazione e del digitale. L’apertura del Consolato Generale a Bangalore testimonia la crescita qualitativa del partenariato tra i due paesi e dell’impegno di promuovere nuovi rapporti in campo tecnologico, dell’innovazione e della sostenibilità”.