Nuovo console italiano in Sierra Leone

IL Dott. Luigi Manganiello è stato convocato dall’Ambasciatore della Sierra Leone, Sua Eccellenza Dr. M’Baimba Lamin Baryoh presso l’Ambasciata di Berlino per il ritiro dell’Exequatur a Console Generale On. concesso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo Italiano. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai sensi della convenzione di Vienna (entrata in vigore in data 19 marzo 1967 e ratificata dall’’Italia con Legge n. 804 del 9 agosto 1967) ha concesso l’Exequatur al Dr. Luigi Manganiello, da Console On., a Console Generale On. della Repubblica della Sierra Leone in Italia a Roma. Con la nomina a Console Generale On. il Dr. Luigi Manganiello ha raggiunto il vertice della carriera consolare. Presenti alla consegna dell’Exequatur sono stati Sua Eccellenza Dr. M’Baimba Lamin Baryoh, Ambasciatore della Sierra Leone; Mr. Sulaiman I. Turay, Capo Ufficio Consolare; Mr. Idrissa H. Gogra, Resp. Informazioni