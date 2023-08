E’ stata convocata per domani una riunione di emergenza del Consiglio dei direttori della Banca centrale russa. Argomento della riunione, i tassi di interesse, dopo il nuovo crollo, oggi, del rublo, al minimo da più di 16 mesi in seguito al calo degli introiti delle esportazioni e l’aumento della spesa militare. Le decisioni adottate saranno pubblicate alle 10.30 (ora locale, le 9.30 in Italia). Il rublo ha perso il 26 per cento del suo valore sul dollaro quest’anno.