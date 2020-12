Nuovo design e tanta tecnologia per Peugeot 3008 e 5008

Eccellenza nella tecnologia, design distintivo e piacere di guida sono nel DNA di Peugeot da 210 anni. Caratteristiche che però vengono ancor più esaltate in questo periodo storico, in cui nel settore dell’automotive è in corso una vera e propria rivoluzione, con un graduale, ma ormai ben avviato passaggio, all’elettrico. E’ in questo contesto che la Casa del Leone presenta il restyling di 3008 e 5008, in vendita da gennaio in tutte le concessionarie. Stile evolutivo, con firma luminosa a Led e calandra senza cornice nell’anteriore e nuovi gruppi ottici a tre artigli Led nel posteriore, è di particolare rilievo è la nuova funzione “Modalità Nebbia” che ha sostituito i fendinebbia. E’ integrato nei proiettori Full ed e accende gli anabbaglianti con intensità ridotta quando vengono attivati i fendinebbia posteriori.

L’abitacolo è evoluto, con un touch screen da 10″ Hd. La 5008 è più lunga della “cugina” di 19 centimetri, permettendole quindi di poter ospitare due passeggeri in più in una terza fila sedili, comunque ripiegabili e smontabili, in modo da formare un bagagliaio dai volumi da leader di categoria (da 780 dm2 a 1.940 dm2). 3008 e 5008 accolgono molta tecnologia in più rispetto ai modelli precedenti, con la Lane Positioning Assist, l’Adaptive Cruise Control e la funzione Stop and Go di serie, ma soprattutto il sistema Night Vision per la guida notturna. Dal punto di vista della motorizzazione, mentre 5008 è disponibile solo con motore diesel e benzina (con i sette posti non c’è posto per un motore elettrico e inoltre il mercato chiede solo motori termici), 3008 presenta anche un modello plug-in hybrid che sorprende per piacere di guida, prestazioni e abbattimento delle emissioni.

La 3008 4 ruote motrici emette da 29g di C02 per km e può vantare 59 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Il modello a 2 ruote motrici, invece, 30g di C02 per km e fino a 56 km di autonomia 100% elettrica. Notevolmente efficiente e potente, la versione Hybrid4 300 e-EAT8 da noi provata è il risultato della combinazione di un motore PureTech da 200 CV (147 kW) e due motori elettrici: uno anteriore accoppiato al cambio e-EAT8 che sviluppa 110 CV (81kW) ed il secondo posizionato sull’asse posteriore che sviluppa 112 CV (83kW). La batteria è facilmente ricaricabile in tempi brevi: sette ore con ricarica domestica, due ore con ricarica veloce o colonnina. 3008 e 5008 sono disponibili in livelli di allestimento (Active, Allure e Gt), ognuno integrabile da un Pack per soddisfare le richieste dei clienti che cercano ancor più comfort, estetica o tecnologia.

La 3008 con allestimento Gt Pack da noi testata (in vendita a 58,430 euro chiavi in mano), montava cerchi in lega da 19 pollici, tetto Black Diamond, fari anteriori Full Led, finiture Tep-Alcantara, Portellone Hands Free, Pack City 2, sistema Hi-fi Focal, Pack sedili elettrici con massaggio. 3008 è disponibile da listino a partire da 29.000€ per la versione PureTech 130 a benzina con cambio manuale. Aggiungendo 2.000€ si può acquistare la versione con cambio automatico oppure la versione Diesel di pari potenza. L’ibrido è disponibile a partire da 44.930 euro. La 5008 è invece disponibile a 2.750 euro in più rispetto ad ogni modello di 3008.

