Nuovo divorzio nella Royal Family

Londra, 11 feb. (Adnkronos) – Nuovo divorzio nella famiglia reale britannica. A mettere fine al suo matrimonio è Peter Phillips, il maggiore dei nipoti della . Figlio maggiore di Anna, l’unica figlia della sovrana, e del suo primo marito Mark Phillips, Peter è quindicesimo in linea di successione, ma non ha un titolo né doveri di rappresentanza reale.

Peter Phillips, 42 anni, e la moglie Autumn Kelly, 41, hanno annunciato assieme la separazione, sottolineando che il divorzio è stato deciso in maniera “amichevole”, riferisce la Bbc. I due ex coniugi continueranno a prendersi cura insieme delle figlie Savannah, 9 anni, e Isla, 7.

Phillips aveva conosciuto la moglie, una manager canadese, in occasione del Canadian Grand Prix a Montreal nel 2003, dove lui lavorava con la scuderia Williams Formula 1. La coppia si era sposata nel 2008. Lei aveva dovuto rinunciare alla fede cattolica, per non far perdere al marito il diritto di successione.