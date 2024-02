Nuovo Ford Ranger MS-RT, imponente ed estremo

ROMA (ITALPRESS) – Ford Pro ha svelato il nuovo Ranger MS-RT, un’esclusiva versione del celebre pick-up caratterizzata da prestazioni estreme e dal design ispirato al mondo del motorsport. Il nuovo esclusivo modello è stato progettato e sviluppato in collaborazione con MS-RT – una divisione di M-Sport, partner di Ford per il programma rally – e unisce prestazioni e design fuori dall’ordinario mantenendo le leggendarie qualità del Ranger, come capacità di carico e traino superiori. “Con l’ingresso del Ranger MS-RT nella gamma Ford Pro offriamo una soluzione emozionante e spettacolare a quei clienti che vogliono dare un’impronta distintiva alla loro attività anche con il proprio veicolo di lavoro”, ha dichiarato Hans Schep, general manager, Ford Pro Europe. “Il Ranger MS-RT è la soluzione perfetta per chi desidera accelerare la produttività della propria azienda grazie alla piattaforma Ford Pro, e vuole farlo con stile”.

Basata sul Ford Ranger di nuova generazione, la versione MS-RT unisce un’estetica audace a una serie di aggiornamenti ad assetto, sospensioni e cerchi. Il motore diesel V6 da 3,0 litri1 completa le caratteristiche che lo rendono il “pick-up stradale per eccellenza”. Situato al vertice della gamma Ranger, l’MS-RT è completamente connesso e integrato con la piattaforma Ford Pro di software e servizi come il gestionale flotte Ford Pro Telematics2, l’app FordPass Pro3 e il sistema di uptime FORDLiive, che riduce i tempi di fermo per la manutenzione. Insieme, queste soluzioni aiutano le piccole imprese a ridurre i costi, massimizzare i tempi operativi e ottimizzare la produttività dei loro veicoli. Il nuovo Ranger MS-RT sarà ordinabile in tutta Europa, Italia compresa, con consegne a partire dalla metà del 2024.

foto: ufficio stampa Ford Italia

(ITALPRESS).