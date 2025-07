Nuovo infortunio nel Napoletano: si rompe il braccio meccanico, due operai giù a Pompei da 15 metri. Gravi

Incidente sul lavoro a Pompei (Napoli), i due operai feriti stavano potando un albero. Quando sono precipitati da un’altezza di 15 metri a causa della rottura del braccio meccanico, i due operai erano impegnati nella potatura di un albero nei pressi di una antenna telefonica posizionata all’interno del parcheggio di un supermercato lungo viale Unità d’Italia a Pompei. L’incidente è avvenuto non lontano dalla stazione ferroviaria e uno degli operai è precipitato sui binari. Entrambi rimasti feriti, i due lavoratori sono stati trasferiti rispettivamente all’ospedale del mare di Napoli e al San Leonardo di Castellammare di Stabia, per le diverse ferite riportate. Su disposizione della Procura di Torre Annunziata, l’area in cui è avvenuto l’infortunio è stata sequestrata dagli agenti della Polizia municipale di Pompei, così come la gru utilizzata. Ora sono in corso gli accertamenti sui dispositivi di sicurezza, in parte sicuramente utilizzati, secondo i primi rilievi